Фотографії того, як виглядає салон автобуса в Луцьку, в якому тримали заручників, та як працюють криміналісти, у фейсбуці опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські-криміналісти", – написав Геращенко. До слова Постраждалих у Луцьку немає, інформація про пораненого – фейк Він запевнив, що "з кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки й сліди ДНК – для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу". Затриманий терорист та зброя, яку в нього вилучили: фото Як зараз виглядає автобус після звільнення заручників: дивіться фото Заручники в автобусі в Луцьку: що слід знати 21 липня терорист взяв у заручники 13 людей в автобусі в Луцьку.

Себе він називав Максим Плохий, хоча його справжнє ім'я Максим Кривош.

Він вимагав, щоб політики оприлюднили відеозвернення з текстом: "Я – терорист в законі".

Увечері терорист відпустив трьох заручників після розмови із Зеленським.

Президент у відповідь виклав у соцмережах відео, яке вимагав зловмисник.

Невдовзі після цього терорист здався, усіх заручників відпустив. Важливо! Зеленський відверто розповів про свою розмову з терористом – деталі за цим посиланням.