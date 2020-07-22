Як зараз виглядає автобус, у якому в Луцьку тримали заручників: фото ззовні та зсередини
Фотографії того, як виглядає салон автобуса в Луцьку, в якому тримали заручників, та як працюють криміналісти, у фейсбуці опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські-криміналісти", – написав Геращенко.
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Він запевнив, що "з кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки й сліди ДНК – для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу".
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Заручники в автобусі в Луцьку: що слід знати
- 21 липня терорист взяв у заручники 13 людей в автобусі в Луцьку.
- Себе він називав Максим Плохий, хоча його справжнє ім'я Максим Кривош.
- Він вимагав, щоб політики оприлюднили відеозвернення з текстом: "Я – терорист в законі".
- Увечері терорист відпустив трьох заручників після розмови із Зеленським.
- Президент у відповідь виклав у соцмережах відео, яке вимагав зловмисник.
- Невдовзі після цього терорист здався, усіх заручників відпустив.