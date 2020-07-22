Фотографии того, как выглядит салон автобуса в Луцке, в котором держали заложников, и как работают криминалисты, в фейсбуке опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

" Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты ", – написал Геращенко . К слову Пострадавших в Луцке нет, информация о раненом – фейк Он заверил, что "с каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК – для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела". Задержанный террорист и оружие, которое у него изъяли: фото Как сейчас выглядит автобус после освобождения заложников: смотрите фото Заложники в автобусе в Луцке : что следует знать 21 июля террорист взял в заложники 13 человек в автобусе в Луцке.

Себя он называл Максим Плохой, хотя его настоящее имя Максим Кривош.

Он требовал, чтобы политики опубликовали видеообращение с текстом: "Я – террорист в законе".

Вечером террорист отпустил трех заложников после разговора с Зеленским.

Президент в ответ выложил в соцсетях видео, затребованное злоумышленником.

Вскоре после этого террорист сдался, всех заложников отпустил. Важно! Зеленский откровенно рассказал о своем разговоре с террористом – детали по этой ссылке.