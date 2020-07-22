Как сейчас выглядит автобус, в котором в Луцке держали заложников: фото снаружи и изнутри
Фотографии того, как выглядит салон автобуса в Луцке, в котором держали заложников, и как работают криминалисты, в фейсбуке опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты", – написал Геращенко.
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Он заверил, что "с каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК – для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела".
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Заложники в автобусе в Луцке: что следует знать
- 21 июля террорист взял в заложники 13 человек в автобусе в Луцке.
- Себя он называл Максим Плохой, хотя его настоящее имя Максим Кривош.
- Он требовал, чтобы политики опубликовали видеообращение с текстом: "Я – террорист в законе".
- Вечером террорист отпустил трех заложников после разговора с Зеленским.
- Президент в ответ выложил в соцсетях видео, затребованное злоумышленником.
- Вскоре после этого террорист сдался, всех заложников отпустил.