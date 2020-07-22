Постраждалих у Луцьку немає, інформація про пораненого – фейк
Ніхто із 13 заручників, яких утримував Максим Кривош в автобусі в центрі Луцька 21 липня, не постраждав. Про це повідомили в Офісі Президента та у МВС.
У Луцьку ніхто із заручників не постраждав
Максим Кривош пів доби утримував заручників у Луцьку, нагадує 24 канал. Він заявляв про наявність пораненого, але це – неправда.
До теми Луцького терориста затримали: фото й відео штурму
Під час брифінгу в Луцьку після звільнення заручників розповів про це заступник глави ОП Кирило Тимошенко: "Ми повинні спростувати інформацію про поранених".
Керівник МВС Арсен Аваков додав: "Жодного пораненого немає. Жодної іншої вибухівки в інших місцях немає. У нього справді був функціональний пістолет, була одна бойова граната. Тобто загроза була... Усе в минулому".
Згодом Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову із терористом. Серед іншого він повідомив: Кривош зізнався, що інформація про пораненого – фейк.
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- 21 липня вранці озброєний чоловік взяв у заручники 13 людей у рейсовому автобусі в Луцьку.
- Себе терорист називав Максим Плохий, його справжнє ім'я – Кривош Максим Степанович.
- Він вимагав, щоб політики оприлюднили відеозвернення з текстом: "Я – терорист в законі".
- Ближче до вечора терорист відпустив трьох заручників після розмови із Зеленським.
- Президент у відповідь виклав у соцмережах відео, яке вимагав зловмисник.
- Невдовзі після цього терорист здався, усіх заручників відпустив.