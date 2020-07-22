Ніхто із 13 заручників, яких утримував Максим Кривош в автобусі в центрі Луцька 21 липня, не постраждав. Про це повідомили в Офісі Президента та у МВС.

У Луцьку ніхто із заручників не постраждав

Максим Кривош пів доби утримував заручників у Луцьку, нагадує 24 канал. Він заявляв про наявність пораненого, але це – неправда.

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Під час брифінгу в Луцьку після звільнення заручників розповів про це заступник глави ОП Кирило Тимошенко: "Ми повинні спростувати інформацію про поранених".

Керівник МВС Арсен Аваков додав: "Жодного пораненого немає. Жодної іншої вибухівки в інших місцях немає. У нього справді був функціональний пістолет, була одна бойова граната. Тобто загроза була... Усе в минулому".

Згодом Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову із терористом. Серед іншого він повідомив: Кривош зізнався, що інформація про пораненого – фейк.

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