Пострадавших в Луцке нет, информация о раненом – фейк
Никто из 13 заложников, которых удерживал Максим Кривош в автобусе в центре Луцка 21 июля, не пострадал. Об этом сообщили в Офисе Президента и в МВД.
В Луцке никто из заложников не пострадал
Максим Кривош пол суток удерживал заложников в Луцке, напоминает 24 канал. Он заявлял о наличии раненого, но это – неправда.
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Во время брифинга в Луцке после освобождения заложников рассказал об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко: "Мы должны опровергнуть информацию о раненых".
Руководитель МВД Арсен Аваков добавил: "Ни одного раненого нет. Никакой другой взрывчатки в других местах нет. У него был функциональный пистолет, была одна боевая граната. То есть угроза была... Все в прошлом".
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с террористом. Среди прочего он сообщил: Кривош признался, что информация о раненом – фейк.
Захват автобуса в Луцке: коротко
- 21 июля утром вооруженный мужчина взял в заложники 13 человек в рейсовом автобусе в Луцке.
- Себя террорист называл Максим Плохой, его настоящее имя – Кривош Максим Степанович.
- Он требовал, чтобы политики опубликовали видеообращение с текстом: "Я – террорист в законе".
- Ближе к вечеру террорист отпустил трех заложников после разговора с Зеленским.
- Президент в ответ выложил в соцсетях видео, которое требовал злоумышленник.
- Вскоре после этого террорист сдался, всех заложников отпустил.