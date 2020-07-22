Никто из 13 заложников, которых удерживал Максим Кривош в автобусе в центре Луцка 21 июля, не пострадал. Об этом сообщили в Офисе Президента и в МВД.

В Луцке никто из заложников не пострадал

Максим Кривош пол суток удерживал заложников в Луцке, напоминает 24 канал . Он заявлял о наличии раненого, но это – неправда.

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Во время брифинга в Луцке после освобождения заложников рассказал об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко: "Мы должны опровергнуть информацию о раненых" .

Руководитель МВД Арсен Аваков добавил: " Ни одного раненого нет. Никакой другой взрывчатки в других местах нет. У него был функциональный пистолет, была одна боевая граната. То есть угроза была... Все в прошлом".

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с террористом. Среди прочего он сообщил: Кривош признался, что информация о раненом – фейк.

Захват автобуса в Луцке : коротко