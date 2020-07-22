В соцсетях появилось видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который захватил автобус с заложниками в Луцке. С разных ракурсов видно: сначала террорист вышел из автобуса и невооруженный постоял несколько минут.

Затем к Кривошу подошли двое правоохранителей, которые надели на него наручники, и медик. Из автобуса выходят первые заложники, а уже потом подъезжает БТР и взрывается светошумовая граната. Соответствующие видео с разных ракурсов обнародовали журналисты Pavlovsky News.

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Одним из тех, кто подошел к Кривошу, был Евгений Коваль – первый заместитель главы Нацполиции, в которого террорист стрелял, когда тот пытался спасти ребенка. После задержания Кривоша он вошел в салон автобуса, из которого уже успели выйти трое заложников.

Задержание террориста и освобождения заложников – смотрите полное видео

Задержание Кривоша с другого ракурса – видео

Лишь после того, как террориста отводят в сторону, к автобусу подъезжает БТР, взрывается светошумовая граната и несколько военных в амуниции заскакивают в автобус.

Арсен Аваков рассказал, что террорист вышел из автобуса после того, как договорился с правоохранителями и поговорил с президентом. По словам министра МВД, он сам сдался. У президента Зеленского и Максима Плохого якобы была договоренность: Зеленский заливает видео, а затем заложников отпускают.

Захват автобуса в Луцке: коротко