Как задержали Максима Плохого, освобождали заложников и когда взорвалась граната – видео
В соцсетях появилось видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который захватил автобус с заложниками в Луцке. С разных ракурсов видно: сначала террорист вышел из автобуса и невооруженный постоял несколько минут.
Затем к Кривошу подошли двое правоохранителей, которые надели на него наручники, и медик. Из автобуса выходят первые заложники, а уже потом подъезжает БТР и взрывается светошумовая граната. Соответствующие видео с разных ракурсов обнародовали журналисты Pavlovsky News.
Посмотрите Как сейчас выглядит автобус, в котором в Луцке держали заложников: фото снаружи и изнутри
Одним из тех, кто подошел к Кривошу, был Евгений Коваль – первый заместитель главы Нацполиции, в которого террорист стрелял, когда тот пытался спасти ребенка. После задержания Кривоша он вошел в салон автобуса, из которого уже успели выйти трое заложников.
Задержание террориста и освобождения заложников – смотрите полное видео
Лишь после того, как террориста отводят в сторону, к автобусу подъезжает БТР, взрывается светошумовая граната и несколько военных в амуниции заскакивают в автобус.
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сообщил в полицию, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь, там угрожал всех взорвать.
- В автобусе находились 13 человек, среди которых пожилая женщина, беременная и подросток.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя – Кривош Максим Степанович.
- Его требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны были обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников после разговора с Зеленским, а президент выложил в соцсетях видео, которое требовал злоумышленник (с рекомендацией фильма "Земляне").
- Вскоре после этого террорист сдался, всех заложников отпустил, никто не погиб и не получил травм.