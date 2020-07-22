В соцсетях обнародовали видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который захватил автобус с заложниками в Луцке. Сразу возникли дискуссии о том, почему он стоял около минуты возле автобуса и только потом его задержали.

Сейчас задержание Кривоша, которому предшествовала пауза, объяснили тактическими действиями, обусловленными ситуацией. Об этом рассказал во время брифинга начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, сообщает 24 канал.

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Правоохранители отмечают: аспект переговоров был вне камер журналистов, поэтому только по кадрам не стоит судить о тактических действиях, которые провели.

Так, Данюков рассказал: прежде чем Кривоша задержали, он провел на площади несколько минут не просто так. Ему давали указания: поднять руки, опустить руки, вернуться, постоять и посмотреть, это в частности и видно на кадрах с видео. В этот момент проводились мероприятия проверки: не имеет ли Кривош с собой пульта управления взрывчаткой.

У нас были подозрения, что в автобусе остался взрывное устройство. Мы должны были убедиться, что у него нет дистанционного прибора управления. Мы сканировали местность приборами для обнаружения опасных предметов. Только после этого к нему подошли,

– рассказал Данюков.

В дальнейшем подъехал БТР и раздался взрыв светошумовой гранаты. К этому прибегли в частности, чтобы перекрыть автобус: правоохранители не знали, есть на площади сообщники. Потому что тогда еще велись розыскные действия и устанавливали вероятных причастных к тератку.

Что этому предшествовало

В соцсетях обнародовали видео задержания Максима Плохого. С разных ракурсов видно: сначала террорист вышел из автобуса и невооруженный постоял несколько минут.

Затем к Кривоша подошли двое правоохранителей, которые надели на него наручники , и человек в медицинском жилете (на самом деле сотрудник СБУ). Из автобуса вышли первые заложники, а уже потом подъезжает БТР и взрывается светозвуковая граната.

, и человек в медицинском жилете (на самом деле сотрудник СБУ). Из автобуса вышли первые заложники, а уже В соцсетях начали вестись дискуссии, зачем подъезжал БТР, когда Максима Кривоша уже был схвачен. Также внимание пользователей привлекло то, что Кривошу дали постоять несколько минут на улице, прежде чем схватить.

Захват автобуса в Луцке: коротко