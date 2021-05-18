За відставку Степанова проголосували 292 народних депутатів. Ймовірним кандидатом на посаду нового міністра є головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Чому звільнили міністра

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що головна причина відставки Степанова – провал вакцинації. Україна отримала препарат від коронавірусу пізніше ніж інші держав. Водночас сам міністр заявляв, що добровільно з посади не піде.

Зауважимо, що про звільнення Степанова почали говорити ще з літа 2020 року. На посаді в уряді чиновник встиг потрапити у низку скандалів:

пусті обіцянки стосовно дати початку вакцинації,

закупівля захисних костюмів для лікарів за майже у два рази дорожчими цінами тощо.

Крім того, 10 лютого стало відомо про відкриття кримінальної справи через зловживання під час закупівлі вакцин проти коронавірусу. Так, очільник МОЗ міг бути причетним до купівлі препарату китайської компанії Sinovac по завищеній ціні.

Сам чиновник казав, що його міністерство "працює прозоро", а розслідування – це спроба зриву вакцинації.

Що відомо про Максима Степанова

Впродовж 2017 – 2019 років Степанов був міським головою Одеси.

Міністром охорони здоров'я його призначали у сам розпал пандемії COVID-19 – у березні 2020 року. Так, Степанов замінив на посаді Іллю Ємця, який очолював МОЗ три з половиною тижні. Додамо, що перед тим посаду обіймала Зоряна Скалецька.

За кандидатуру нового міністра проголосували 246 парламентарів: 195 "Слуг народу", 21 депутат ОПЗЖ, 8 з групи "За майбутнє", 13 – з "Довіра" і 9 позафракційних.

Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я: дивіться відео