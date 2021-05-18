За отставку Степанова проголосовали 292 народных депутатов. Вероятным кандидатом на должность нового министра является главным санитарный врач Виктор Ляшко.

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Как голосовали народные избранники

"Слуга народа" – "за" 203 нардепов.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – "за" 10 народных избранников.

"Европейская солидарность" – "за" 25 нардепов.

"За майбутнє" – "за" 15 народных избранников.

"Голос" – "за" 18 нардепов.

"Доверие" – "за" 15 народных избранников.

Внефракционные – "за" 6 нардепов.

Реакция Степанова

Сразу после голосования Степанов немедленно вышел из здания Верховной Рады и куда-то уехал. Журналисты не могли пообщаться с политиком.

Степанов уезжает из Рады после голосования: смотрите видео

Почему уволили министра

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что главная причина отставки Степанова – провал вакцинации. Украина получила препарат от коронавируса позже чем другие государства. В то же время сам министр заявлял, что добровольно с должности не уйдет.

Заметим, что об увольнении Степанова начали говорить еще с лета 2020 года. В должности в правительстве чиновник успел попасть в ряд скандалов:

пустые обещания о дате начала вакцинации,

закупка защитных костюмов для врачей по ценам почти в два раза дороже и тому подобное.

Кроме того, 10 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела за злоупотребление при закупке вакцин против коронавируса. Так, глава Минздрава мог быть причастным к покупке препарата китайской компании Sinovac по завышенной цене.

Сам чиновник говорил, что его министерство "работает прозрачно", а расследование – это попытка срыва вакцинации.

Что известно о Максиме Степанове

В течение 2017 – 2019 годов Степанов был городским головой Одессы.

Министром здравоохранения его назначали в самый разгар пандемии COVID-19 – в марте 2020 года. Так, Степанов сменил на посту Илью Емца, который возглавлял Минздрав три с половиной недели. Добавим, что перед тем должность занимала Зоряна Скалецкая.

За кандидатуру нового министра проголосовали 246 парламентариев: 195 "Слуг народа", 21 депутат ОПЗЖ, 8 из группы "За майбутнє", 13 – из "Доверия" и 9 внефракционных.

Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения: смотрите видео