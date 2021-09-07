Об этом министр рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он узнавал о своей "отставке" из медиа и различных телеграм-каналов.
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"Иногда скидывали коллеги (информацию о вероятной отставке – 24 канал). Я даже стараюсь не читать. Там такой шлак", – отметил министр.
Малюська: Есть три человека, по просьбе которых я освобожу должность
Он заверил, что у него относительно собственной отставки всегда есть принципиальный и одинаковый подход. Он готов уйти в любой момент, за кресло не держится.
Я всегда говорил, что есть 3 человека, одного слова которых достаточно, чтобы я писал заявление и бежал, освобождая свое кресло: президент, премьер-министр и жена,
– заявил Малюська.
Если будет просьба от этих людей, министр поблагодарит за возможность поработать в интересах государства и уйдет.
"Сейчас такого месседжа не было. Как только будет, сразу напишу в фейсбуке, медиа. Напишу заявление и перейду заниматься другими делами. Сейчас нет, поэтому работаем неплохо, пока мне нравится", – подытожил министр.
Кадровые изменения в Кабмине: коротко
- О претензии к работе министра Дениса Малюськи рассказывал ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Он заявлял, что Минюст – это не только тюрьмы и ремонт в СИЗО.
- В Кабмине уже случились громкие отставки в последнее время. В частности, Арсена Авакова, Максима Степанова и Владислава Криклия.
- Теперь министром внутренних дел стал Денис Монастырский. Министром здравоохранения Виктор Ляшко. Министром инфраструктуры – Александр Кубраков.
- Стоит отметить, что говорят и об отставке других министров. Однако официальных подтверждений пока нет.