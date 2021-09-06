Министр в интервью поспешил опровергнуть, что пользуется особой поддержкой или, наоборот, состоит в плохих отношениях с кем-то из политиков.
Важно А сколько министров так могут, – Малюська объяснил свой экстравагантный имидж и поступки
Про отношения с Ермаком
Малюська отметил, что с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком у него хорошие отношения.
Мы же не семейная пара, чтобы любить друг друга. Рабочие отношения хорошие со всеми,
– заверил министр.
Личная поддержка у президента
Глава Минюста уверен, что каждый министр, находящийся на своем посту, имеет поддержку президента.
Когда мы заходили на должности, в самом начале, было согласование с президентом и презентация своего плана действий. И потом периодически синхронизация часов, представление своих планов,
– пояснил малюська.