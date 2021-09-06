Міністр в інтерв'ю поспішив спростувати, що користується особливою підтримкою чи, навпаки, має погані стосунки з кимось з політиків.
Важливо А скільки міністрів так можуть, – Малюська пояснив свій екстравагантний імідж та вчинки
Напружені стосунки з Єрмаком
Малюська зазначив, що має з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком гарні стосунки.
Ми ж не сімейна пара, щоб любити один одного. Робочі стосунки гарні зі всіма,
– запевнив міністр.
Особиста підтримка у президента
Очільник Мін'юсту переконаний, що кожен міністр, який перебуває на своїй посаді, має підтримку президента.
Коли ми заходили на посади, ще з самого початку, було погодження з президентом і презентація свого плану дій. І потім періодично синхронізування годинників, представлення своїх планів,
– пояснив Малюська.