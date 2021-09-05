Мовиться про світлини, на яких міністр робить стійку на руках, чи сидить на столі у позі лотоса.

Цікаво Рожевий чи зелений: міністр Малюська просить допомогти обрати костюм – фото

За словами Малюськи, з одного боку, це – популяризація фізкультури.

А з іншого – порахуймо, скільки міністрів так можуть. Треба ж пропагувати здоровий спосіб життя. Я жартую, але в західній Європі принципово інший підхід до популяризації спорту. Там усе робиться, щоби підтримувати здоровий дух,

– зауважив міністр.

Він додав, що це і для економіки дешевше. До того ж, як нагадав Малюська, до багатьох фото він додає дійсно важливу інформацію. На питання, чи допомагає імідж веселого та епатажного міністра у роботі, Малюська відповів ствердно.

"Допомагає. Завжди зустрічаєш незнайому людину, знайомишся, а у неї усмішка просто до вух: є уявлення, що весела, розумна, цікава людина, скромна", – підсумував міністр юстиції.

Цікаво! За 2 роки роботи Малюська заробив на посаді майже 1,5 мільйона гривень. Щоправда, після сплати податків, ця сума зменшилася до 1 180 095,02 гривні.

Денис Малюська регулярно публікує незвичні фото зі свого кабінету. Там він вже позував на столі у позі лотоса, а також догори ногами.