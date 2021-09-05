Мовиться про світлини, на яких міністр робить стійку на руках, чи сидить на столі у позі лотоса.
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За словами Малюськи, з одного боку, це – популяризація фізкультури.
А з іншого – порахуймо, скільки міністрів так можуть. Треба ж пропагувати здоровий спосіб життя. Я жартую, але в західній Європі принципово інший підхід до популяризації спорту. Там усе робиться, щоби підтримувати здоровий дух,
– зауважив міністр.
Він додав, що це і для економіки дешевше. До того ж, як нагадав Малюська, до багатьох фото він додає дійсно важливу інформацію. На питання, чи допомагає імідж веселого та епатажного міністра у роботі, Малюська відповів ствердно.
"Допомагає. Завжди зустрічаєш незнайому людину, знайомишся, а у неї усмішка просто до вух: є уявлення, що весела, розумна, цікава людина, скромна", – підсумував міністр юстиції.
Денис Малюська регулярно публікує незвичні фото зі свого кабінету. Там він вже позував на столі у позі лотоса, а також догори ногами.