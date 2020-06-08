Рожевий чи зелений: міністр Малюська просить допомогти обрати костюм – фото
Денис Малюська опублікував у фейсбуці фото з магазину, де він приміряє рожевий та зелений костюми. Міністр юстиції просить порадити йому, який обрати. Користувачі мережі однозначно рекомендують рожевий.
Малюська просить поради щодо костюма
Очільник Мін’юсту опублікував у фейсбуці два своїх фото у костюмах. Один з них рожевого кольору, інший – зеленого.
Читайте також Міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі
Він звернувся до підписників допомогти йому обрати один із них або ж дати пораду не купувати жоден.
Рожевий дружина не дозволяє, поки не буде 2к (2 тисячі вподобань – 24 канал),
– написав Малюська.
Станом на 17:00 пост вподобали 400 людей. Обидва костюми коштують 1 800 гривень.
Майже всі користувачі фейсбуку радять міністру зробити вибір на користь рожевого костюму.
Що пишуть підписники міністра
- Рожевий, звичайно. Вписується в образ міністра найкраще, Пір’я, правда, бракує.
- Якщо для суботніх інспекцій – тільки рожевий.
- Рожевий! І в ньому сфотографуйтеся в офісі: можна стати на одній нозі – і імітувати рожевого фламінго. Ще цікавіше буде, якщо стати на столі.
- Рожевий! Вам личить, до речі.
- Тільки рожевий не одягайте на перевірки місць позбавлення волі, мешканці можуть не так зрозуміти.
- Рожевий якраз для перевірки колоній підійде.
Малюська просить допомогти йому обрати костюм / Фото з фейсбука Дениса Малюськи