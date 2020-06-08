Денис Малюська опублікував у фейсбуці фото з магазину, де він приміряє рожевий та зелений костюми. Міністр юстиції просить порадити йому, який обрати. Користувачі мережі однозначно рекомендують рожевий.

Малюська просить поради щодо костюма

Очільник Мін’юсту опублікував у фейсбуці два своїх фото у костюмах. Один з них рожевого кольору, інший – зеленого.

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Він звернувся до підписників допомогти йому обрати один із них або ж дати пораду не купувати жоден.

Рожевий дружина не дозволяє, поки не буде 2к (2 тисячі вподобань – 24 канал),

– написав Малюська.

Станом на 17:00 пост вподобали 400 людей. Обидва костюми коштують 1 800 гривень.

Майже всі користувачі фейсбуку радять міністру зробити вибір на користь рожевого костюму.

Що пишуть підписники міністра

Рожевий, звичайно. Вписується в образ міністра найкраще, Пір’я, правда, бракує.

Якщо для суботніх інспекцій – тільки рожевий.

Рожевий! І в ньому сфотографуйтеся в офісі: можна стати на одній нозі – і імітувати рожевого фламінго. Ще цікавіше буде, якщо стати на столі.

Рожевий! Вам личить, до речі.

Тільки рожевий не одягайте на перевірки місць позбавлення волі, мешканці можуть не так зрозуміти.

Рожевий якраз для перевірки колоній підійде.



Малюська просить допомогти йому обрати костюм / Фото з фейсбука Дениса Малюськи