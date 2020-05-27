Міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі
Денис Малюська тривалий час отримував найменшу зарплату серед міністрів. Однак зараз міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі.
Зауважимо, що на початку кар'єри у Кабміні Малюська отримував 17 тисяч гривень зарплати. Про це він заявив в інтерв'ю Mind.
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За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата складала приблизно 61 тисячі гривень. Це втричі більше, ніж на початку кар'єри.
Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую майже 37 тисяч гривень,
– розповів міністр.
У грудні Малюська не виключав, що може піти з посади міністра юстиції через низьку зарплату.
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Яка зарплата в українців
- З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
- У березні 2020 року середня зарплата в Україні, за даними Мінфіну, становила 11 тисяч 446 гривень. Найбільші заробітні плати отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень.
- Найменші зарплати у березні отримали працівники ресторанів та готелів – в середньому 5 тисяч 648 гривень на місяць