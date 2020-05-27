Денис Малюська тривалий час отримував найменшу зарплату серед міністрів. Однак зараз міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі.

Зауважимо, що на початку кар'єри у Кабміні Малюська отримував 17 тисяч гривень зарплати. Про це він заявив в інтерв'ю Mind.

Важливо Разумков сказав, скільки заробляє він та депутати у Раді

За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата складала приблизно 61 тисячі гривень. Це втричі більше, ніж на початку кар'єри.

Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую майже 37 тисяч гривень,

– розповів міністр.

У грудні Малюська не виключав, що може піти з посади міністра юстиції через низьку зарплату.

Цікаво У кабінеті догори ногами: міністр юстиції Малюська знову показав свої незвичні навички – фото

Яка зарплата в українців