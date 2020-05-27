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Міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі

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Малюська заявив про збільшення зарплати втричі
Малюська заявив про збільшення зарплати втричі / Українська правда

Денис Малюська тривалий час отримував найменшу зарплату серед міністрів. Однак зараз міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі.

Зауважимо, що на початку кар'єри у Кабміні Малюська отримував 17 тисяч гривень зарплати. Про це він заявив в інтерв'ю Mind.

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За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата складала приблизно 61 тисячі гривень. Це втричі більше, ніж на початку кар'єри.

Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую майже 37 тисяч гривень,
– розповів міністр.

У грудні Малюська не виключав, що може піти з посади міністра юстиції через низьку зарплату.

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Яка зарплата в українців

  • З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
  • У березні 2020 року середня зарплата в Україні, за даними Мінфіну, становила 11 тисяч 446 гривень. Найбільші заробітні плати отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень.
  • Найменші зарплати у березні отримали працівники ресторанів та готелів – в середньому 5 тисяч 648 гривень на місяць
Автор: Альона Захарова
Теги: Зарплата Денис Малюська Новини України Новини політики
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