Разумков сказав, скільки заробляє він та депутати у Раді

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумком сказав, що його зарплата становить 52 тисячі гривень. Однак "на руки" він получає приблизно 40 – 42 тисячі гривень.

Зарплати чиновників

Зарплата депутатів трохи менша, ніж у спікера Верховної Ради. Однак є ще різні надбавки – за звання та інші державні нагороди. Найбільшу зарплату у парламенті отримує Руслан Стефанчук, тому що він доктор наук, професор та перший заступник голови Верховної Ради. Сказав Разумков в інтерв'ю "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"Тому він отримує трішки більше, ніж я. Але він на це 100% заслуговує", – пояснив він.

Він сказав, що у фінансовому питані почуває себе нормально, бо має "подушку безпеки".

"Я розумів і об'єм відповідальності, і скільки я за це буду отримувати – і мене це влаштовувало. Тому, коли кажуть, що "я не знав, що я буду отримувати мало, або буду отримувати багато" – це неправда. З іншого боку, нумо порівняємо, скільки люди отримують в цілому в нашій державі, і скільки отримую я", – сказав Разумков.

Інтерв'ю з Дмитром Разумковим у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: відео​

Яка зарплата в українців