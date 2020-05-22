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Разумков сказав, скільки заробляє він та депутати у Раді

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Дмитро Разумков
Дмитро Разумков / Getty images

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумком сказав, що його зарплата становить 52 тисячі гривень. Однак "на руки" він получає приблизно 40 – 42 тисячі гривень.

Зарплати чиновників

Зарплата депутатів трохи менша, ніж у спікера Верховної Ради. Однак є ще різні надбавки – за звання та інші державні нагороди. Найбільшу зарплату у парламенті отримує Руслан Стефанчук, тому що він доктор наук, професор та перший заступник голови Верховної Ради. Сказав Разумков в інтерв'ю "Перехресний допит" на 24 каналі.

Читайте більше в інтерв'ю Чи є в Раді корупція, конверти і вплив Банкової: Разумков розкрив деталі роботи в парламенті

"Тому він отримує трішки більше, ніж я. Але він на це 100% заслуговує", – пояснив він. 

Він сказав, що у фінансовому питані почуває себе нормально, бо має "подушку безпеки". 

"Я розумів і об'єм відповідальності, і скільки я за це буду отримувати – і мене це влаштовувало. Тому, коли кажуть, що "я не знав, що я буду отримувати мало, або буду отримувати багато" – це неправда. З іншого боку, нумо порівняємо, скільки люди отримують в цілому в нашій державі, і скільки отримую я", – сказав Разумков.

Інтерв'ю з Дмитром Разумковим у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: відео​

Яка зарплата в українців

  • З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
  • У березні 2020 року середня зарплата в Україні, за даними Мінфіну, становила 11 тисяч 446 гривень. Найбільші заробітні плати отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень.
  • Найменші зарплати у березні отримали працівники ресторанів та готелів – в середньому 5 тисяч 648 гривень на місяць
Автор: Олена Трибушна
Теги: Новини України Руслан Стефанчук Новини політики Гроші Верховна Рада Зарплата Дмитро Разумков
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