Разумков сказал, сколько зарабатывает он и депутаты в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумком сказал, что его зарплата составляет 52 тысячи гривен. Однако "на руки" он получает примерно 40 – 42 тысячи гривен.

Зарплаты чиновников

Зарплата депутатов чуть меньше, чем у спикера Верховной Рады. Однако есть еще разные надбавки - за звания и другие государственные награды. Наибольшую зарплату в парламенте получает Руслан Стефанчук, потому что он доктор наук, профессор и первый заместитель председателя Верховной Рады. Сказал Разумков в интервью "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Поэтому он получает немного больше, чем я. Но он это 100% заслуживает", – пояснил он.

Он сказал, что в финансовом вопросе чувствует себя нормально, потому что имеет "подушку безопасности".

"Я понимал и объем ответственности, и сколько я за это буду получать – и меня это устраивало. Поэтому, когда говорят, что "я не знал, что я буду получать мало, или буду получать много" – это неправда. С другой стороны, давайте сравним, сколько люди получают в целом в нашем государстве, и сколько получаю я", - сказал Разумков.

Интервью с Дмитрием Разумковым в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: видео​

Какая зарплата у украинцев