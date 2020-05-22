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Разумков сказал, сколько зарабатывает он и депутаты в Раде

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Дмитро Разумков
Дмитро Разумков / Getty images

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумком сказал, что его зарплата составляет 52 тысячи гривен. Однако "на руки" он получает примерно 40 – 42 тысячи гривен.

Зарплаты чиновников

Зарплата депутатов чуть меньше, чем у спикера Верховной Рады. Однако есть еще разные надбавки - за звания и другие государственные награды. Наибольшую зарплату в парламенте получает Руслан Стефанчук, потому что он доктор наук, профессор и первый заместитель председателя Верховной Рады. Сказал Разумков в интервью "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Читайте больше в интервью Есть ли в Раде коррупция, конверты и влияние Банковой: Разумков раскрыл детали работы в парламенте

"Поэтому он получает немного больше, чем я. Но он это 100% заслуживает", – пояснил он.

Он сказал, что в финансовом вопросе чувствует себя нормально, потому что имеет "подушку безопасности".

"Я понимал и объем ответственности, и сколько я за это буду получать – и меня это устраивало. Поэтому, когда говорят, что "я не знал, что я буду получать мало, или буду получать много" – это неправда. С другой стороны, давайте сравним, сколько люди получают в целом в нашем государстве, и сколько получаю я", - сказал Разумков.

Интервью с Дмитрием Разумковым в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: видео​

Какая зарплата у украинцев

  • С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.
  • В марте 2020 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составляла 11 тысяч 446 гривен. Наибольшие заработные платы получили работники ІТ-отрасли – в среднем 23,3 тысячи гривен.
  • Наименьшие зарплаты в марте получили работники ресторанов и гостиниц – в среднем 5 тысяч 648 гривен в месяц.
Автор: Елена Трибушная
Теги: Новости Украины Руслан Стефанчук Новости политики Деньги Верховная Рада Зарплата Дмитрий Разумков
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