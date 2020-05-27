Министр юстиции после жалоб на зарплату заявил об ее увеличении в три раза

Денис Малюська длительное время получал самую маленькую зарплату среди министров. Однако сейчас министр юстиции после жалоб на зарплату заявил об ее увеличении втрое.

Заметим, что в начале карьеры в Кабмине Малюська получал 17 тысяч гривен зарплаты. Об этом он заявил в интервью Mind.

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По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла примерно 61 тысяч гривен. Это втрое больше, чем в начале карьеры.

Сейчас действуют карантинные ограничения по зарплатам чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен,

– рассказал министр.

В декабре Малюська не исключал, что может уйти с поста министра юстиции из-за низкой зарплаты.

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