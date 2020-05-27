Министр юстиции после жалоб на зарплату заявил об ее увеличении в три раза
Денис Малюська длительное время получал самую маленькую зарплату среди министров. Однако сейчас министр юстиции после жалоб на зарплату заявил об ее увеличении втрое.
Заметим, что в начале карьеры в Кабмине Малюська получал 17 тысяч гривен зарплаты. Об этом он заявил в интервью Mind.
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По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла примерно 61 тысяч гривен. Это втрое больше, чем в начале карьеры.
Сейчас действуют карантинные ограничения по зарплатам чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен,
– рассказал министр.
В декабре Малюська не исключал, что может уйти с поста министра юстиции из-за низкой зарплаты.
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Какая зарплата у украинцев
- С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.
- В марте 2020 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составила 11 446 гривен. Наибольшие заработные платы получили работники IТ-отрасли – в среднем 23,3 тысячи гривен.
- Самые маленькие зарплаты в марте получили работники ресторанов и гостиниц – в среднем 5 648 гривен в месяц