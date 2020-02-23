У кабінеті догори ногами: міністр юстиції Малюська знову показав свої незвичні навички – фото

Міністр юстиції Денис Малюська вкотре вразив своїми незвичними навичками. Цього разу він продемонстрував, що може стояти на руках догори ногами.

Відповідну світлину Малюська опублікував у фейсбуці. Як видно з допису, таким незвичним чином він відзначив успішний звіт уряду перед Верховною Радою.

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На фото видно, що Малюська у стійці на руках стоїть догори ногами у своєму кабінеті. Також на підлозі можна побачити книжку.

"Напередодні успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати", – підписав міністр повідомлення.

21 лютого у Раді очільник Кабінету Міністрів Олексій Гончарук презентував звіт роботи уряду. Детальніше з самим звітом Ви можете ознайомитися за цим посилання.

Додамо, що Денис Малюська вже не вперше публікує незвичне фото зі свого кабінету. Зокрема, в середині грудня він показав, як заліз на стіл і сів там у позі лотоса. Так міністр відзначив 100 днів роботи уряду.

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