Гончарук відзвітував про роботу уряду: як відреагували депутати

У Верховній Раді під час засідання заслухали проміжний звіт Кабміну про попередні п'ять місяців роботи. Доповідь презентував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Депутати розкритикували звіт, назвали його занадто загальним та зазначили, що незадоволені роботою уряду.

На початку виступу прем’єр-міністр, який нещодавно повернувся з Нових Санжар, прокоментував ситуацію, що склалася. Олексій Гончарук запевнив, що для евакуйованих українців з Уханя забезпечено все необхідно, "вони розселені по номерах, в теплі, нагодовані".

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За його словами, поведінка місцевих жителів населеного пункту – це наслідок інформаційної війни щодо України. Натомість депутати опозиційних фракцій закидають Міністерству охорони здоров'я бездіяльність, а владі – провал комунікацій. І саме на них покладають відповідальність за те, що сталося в Нових Санжарах.

Протести в Нових Санжарах: що відомо

Ввечері 19 лютого 2020 року мешканці Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхній населений пункт. Вони влаштували масові протести та блокування доріг.

Протести продовжилися до вечора 20 лютого 2020 р оку. На місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички, внаслідок яких постраждали дев'ять правоохоронців та один цивільний.

Силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для семи автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди розмістилися там, як і планувалося.

Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.​

Дивіться відео протестів і сутичок у Нових Санжарах:

Після розмов про евакуацію українців та масові сутички в Нових Санжарах, Олексій Гончарук представив звіт діяльності Кабінету Міністрів. Зокрема, він зазначив, що за останні пів року уряд здійснив державний аудит усіх сфер життєдіяльності країни.

Ми побачили з аудиту держави. Очевидно, потрібно спочатку зрозуміти, що в тебе є, а потім приймати рішення середньострокові, довгострокові та будувати стратегії,

– пояснив прем'єр.

Він відзначив, що уряд провів оцінку наявного населення для того, щоб краще розуміти кількість людей, які проживають на території держави, їхній віковий склад. Олексій Гончарук наголосив, що це "не перепис населення, як намагалися зманіпулювати".

Також розповів про анбандлінг "Нафтогазу" – відділенням ГТС від нього, а також зазначив, що уряду вдалося домовитися з Росією про продовження транзиту газу. За його словами, це вплинуло на економічні показники, які не знижувалися.

Що таке анбандлінг?Це добровільний поділ великих промислових підприємств на кілька менших, мобільних і самостійних структур.



У випадку "Нафтогазу" анбандлінг – це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобування і постачання природного газу та електричної енергії.



На практиці це означає, що одна й та сама особа не має права здійснювати прямий чи опосередкований контроль над підприємством з виробництва або постачання газу водночас з контролем над оператором газотранспортної системи чи газотранспортною системою.

Представники фракцій критикували звіт уряду. Також вони відзначили, що економіка почала падати, а уряд не запропонував варіантів вирішення цієї ситуації.

Народна депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко наголосила, що звіт, як і програма уряду, був на загальну тему.

На жаль, я думаю, що звіт не відповідає тим показникам, які ми побачимо в державній статистиці і, взагалі, ті, що вийдуть,

– прокоментувала нардепка.



Юлія Клименко

Нардеп від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев відповів, що він незадоволений роботою уряду.

Як можна бути задоволеним роботою уряду, парламенту і всієї влади при пенсії у 1680 гривень. Задоволення прийде тоді, коли люди відчують якісь зміни,

– розповів Гетманцев.



Данило Гетманцев

17 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України опублікував звіт про свою діяльність на офіційному сайті. Відомо, що уряд залучив до підготовки презентації приватну компанію, послуги якої коштували 74 тисячі гривень.