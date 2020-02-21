Гончарук про протести в Нових Санжарах: Провокації продовжаться
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повернувся з Нових Санжар, куди 20 лютого вирушав у зв’язку з протестами місцевих жителів проти розміщення у місцевому медцентрі евакуйованих з Уханя українців та іноземців. Гончарук переконаний, що це – наслідок інформаційної війни і провокації продовжаться.
"Все необхідне для людей (евакуйованих з Уханя) забезпечено. Вони розселені по номерах, в теплі, нагодовані. Епідеміологічна і фізична безпека їх забезпечена", – сказав Гончарук 21 лютого під час виступу в Раді.
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Але ті події, які вчора відбувалися, на мою думку є наслідком в тому числі і інформаційної війни, яка продовжується щодо нашої країни і зсередини, і зовні. Я передбачаю, що провокації продовжаться,
– наголосив прем’єр.
Він також заявив, що 21 лютого з’явилася інформація, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прибула літаком в Україну, побула 4 дні в Києві, і виїхала потягом у Москву, була нібито зупинена на кордоні з Росією.
"І там нібито виявлені якісь віруси. Вони там щось досліджують і так далі... Я думаю, що інформаційне поле продовжуватимуть розкачувати, щоб створити паніку, зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат", – сказав Гончарук.
У цьому контексті він наголосив, що українські уряд, президент та парламент зробили все від них залежне. На думку прем’єра, зроблене було достатнім, щоб і евакуйовані, і ті, хто перебували на території України, були в безпеці.
Ми готові реагувати на виклики, які існують. Немає жодних підстав для паніки. Ситуація під контролем. Ми очікуємо, що можуть бути і провокації, і маніпуляції, але ми до цього готові,
– запевнив очільник уряду.
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Він зауважив, що Полтавщина – один з найкращих регіонів з погляду медичної системи. Тому медустанову в Нових Санжарах обрали невипадково.
Евакуація українців з Уханя до Нових Санжар: що відомо
20 лютого вранці літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя прибув в аеропорт "Бориспіль". Там літак дозаправився та пройшов дезінфекцію, а потім вирушив до Харкова. З Харкова пасажири літака автобусами вирушили до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" в однойменному смт на Полтавщині.
У медустанові всі евакуйовані проведуть 2 тижні на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Разом з евакуйованими увесь цей час проведе і міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Вона керуватиме своїм відомством по скайпу.
Протести в Нових Санжарах:
- Коли мешканці Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхній населений пункт, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг.
- Протести продовжилися до вечора 20 лютого. На місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
- Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями. У цих сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
- Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
- Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
- Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру і евакуйовані люди розмістилися там, як і планувалося.
- Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.
Дивіться відео протестів і сутичок у Нових Санжарах: