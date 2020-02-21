МВС про протести в Нових Санжарах: Дежавю зі Слов’янська, де мітингували під захопленою міліцією

Протести в Нових Санжарах 20 лютого проти прибуття в медцентр евакуйованих з Уханя українців та іноземців нагадують події 2014 року у Слов’янську. В цьому місті по-схожому емоційно налаштовані люди мітингували під будівлею міліції, захопленої бойовиками терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

"Дежавю із 12 квітня 2014 у Слов’янську, де подібно налаштовані емоційно люди мітингували під захопленою гіркінцями міліцією. З тою різницею, що нині (20 лютого) сил правопорядку у місті було повно, вони діяли і було відчуття повної безпеки", – написав у фейсбуці речник МВС Артем Шевченко.

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Він також повідомив, що від протестувальників у Нових Санжарах – здебільшого чоловіків – був відчутний стійкий перегар. Це попри те, що в містечку вдень було розпорядження зачинити всі "наливайки".

Цей градус у проміле, без сумніву, додав градусу емоційної хоробрості деяким правопорушникам, які вже два слова тяжко вимовляли надвечір,

– зазначив Шевченко.

Представник МВС також зазначив, що в Нових Санжарах алогічний страх переріс просто у паніку: "раз воно з Китаю – то значить смерть по нас точно прийшла".

"Щоденні ТБ-новини про померлих і то не масово порівняно із всією кількістю хворих десь далеко за тридев’ять земель – не думав, що потенційна загроза, яку ніхто ще не відчув, може так налякати", – написав Шевченко.

Він додав, що в місцевих мешканців тотальна недовіра до всього, що каже будь-хто з влади. Система їхніх контраргументів ґрунтується на чутках, домислах і на перекрученій інформації. Представник МВС відзначив серед місцевих "відсутність мінімальної медичної освіченості та культури профілактики".

Я не думаю, між іншим, якщо раніше оголосили б, що будуть везти на обсервацію саме туди і чому саме, то народ після подібної істерії в Західній Україні все би зрозумів і не протестував. Припускаю, що цей час було би використано для роздмухування більшої паніки включно із масовішим штучним і проплаченим протестом,

– переконаний речник МВС.

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Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Літак зі здоровими евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув 20 лютого в аеропорт "Бориспіль", де дозаправився та пройшов дезінфекцію.

українцями та іноземцями прибув 20 лютого в аеропорт "Бориспіль", де дозаправився та пройшов дезінфекцію. Згодом літак прибув до Харкова, звідки його пасажирів автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" в однойменному смт на Полтавщині.

У медустанові всі евакуйовані проведуть 2 тижні на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.

Разом з евакуйованими 2 тижні на обсервації проведе і голова МОЗ Зоряна Скалецька. Вона керуватиме міністерством по скайпу.

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Що відомо про протести в Нових Санжарах

Коли місцеві мешканці дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в Нові Санжари, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг, які продовжилися до вечора 20 лютого.

На місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Надвечір силовики відтіснили людей, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Врешті-решт усі автобуси заїхали до медцентру і евакуйовані люди розмістилися там, як і планувалося.

У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

Навколо медцентру на час перебування там евакуйованих стоятиме подвійне кільце охорони Нацгвардії та поліції.

Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах:



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