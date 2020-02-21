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      МВС про протести в Нових Санжарах: Дежавю зі Слов’янська, де мітингували під захопленою міліцією

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      МВС про протести в Нових Санжарах: Дежавю зі Слов’янська, де мітингували під захопленою міліцією / Колаж 24 каналу

      Протести в Нових Санжарах 20 лютого проти прибуття в медцентр евакуйованих з Уханя українців та іноземців нагадують події 2014 року у Слов’янську. В цьому місті по-схожому емоційно налаштовані люди мітингували під будівлею міліції, захопленої бойовиками терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

      "Дежавю із 12 квітня 2014 у Слов’янську, де подібно налаштовані емоційно люди мітингували під захопленою гіркінцями міліцією. З тою різницею, що нині (20 лютого) сил правопорядку у місті було повно, вони діяли і було відчуття повної безпеки", – написав у фейсбуці речник МВС Артем Шевченко.

      До теми: Протести в Нових Санжарах: Аваков припустив, що за цим можуть стояти політики і бізнес

      Він також повідомив, що від протестувальників у Нових Санжарах – здебільшого чоловіків – був відчутний стійкий перегар. Це попри те, що в містечку вдень було розпорядження зачинити всі "наливайки".

      Цей градус у проміле, без сумніву, додав градусу емоційної хоробрості деяким правопорушникам, які вже два слова тяжко вимовляли надвечір,
      – зазначив Шевченко.

      Представник МВС також зазначив, що в Нових Санжарах алогічний страх переріс просто у паніку: "раз воно з Китаю – то значить смерть по нас точно прийшла".

      "Щоденні ТБ-новини про померлих і то не масово порівняно із всією кількістю хворих десь далеко за тридев’ять земель – не думав, що потенційна загроза, яку ніхто ще не відчув, може так налякати", – написав Шевченко.

      Він додав, що в місцевих мешканців тотальна недовіра до всього, що каже будь-хто з влади. Система їхніх контраргументів ґрунтується на чутках, домислах і на перекрученій інформації. Представник МВС відзначив серед місцевих "відсутність мінімальної медичної освіченості та культури профілактики".

      Я не думаю, між іншим, якщо раніше оголосили б, що будуть везти на обсервацію саме туди і чому саме, то народ після подібної істерії в Західній Україні все би зрозумів і не протестував. Припускаю, що цей час було би використано для роздмухування більшої паніки включно із масовішим штучним і проплаченим протестом,
      – переконаний речник МВС.

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      Що відомо про евакуацію українців з Уханя

      • Літак зі здоровими евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув 20 лютого в аеропорт "Бориспіль", де дозаправився та пройшов дезінфекцію.
      • Згодом літак прибув до Харкова, звідки його пасажирів автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" в однойменному смт на Полтавщині.
      • У медустанові всі евакуйовані проведуть 2 тижні на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.
      • Разом з евакуйованими 2 тижні на обсервації проведе і голова МОЗ Зоряна Скалецька. Вона керуватиме міністерством по скайпу.

      Важливо: Гончарук пояснив, чому місце розташування евакуйованих із Китаю тримали в таємниці

      Що відомо про протести в Нових Санжарах

      • Коли місцеві мешканці дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в Нові Санжари, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг, які продовжилися до вечора 20 лютого.
      • На місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
      • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
      • Надвечір силовики відтіснили людей, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
      • Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
      • Врешті-решт усі автобуси заїхали до медцентру і евакуйовані люди розмістилися там, як і планувалося.
      • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.
      • Навколо медцентру на час перебування там евакуйованих стоятиме подвійне кільце охорони Нацгвардії та поліції.

      Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах:

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Поліція Коронавірус 2020 Слов'янськ Міністерство внутрішніх справ Новини Полтави Сутички Протести Нові Санжари Новини України Новини політики
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