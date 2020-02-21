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      МВД о протестах в Новых Санжарах: Дежавю из Славянска, где митинговали под захваченной милицией

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      МВД о протестах в Новых Санжарах: Дежавю из Славянска, где митинговали под захваченной милицией / Колаж 24 канала

      Протесты в Новых Санжарах 20 февраля против прибытия в медцентр эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев напоминают события 2014 года в Славянске. В этом городе по-похожему эмоционально настроенные люди митинговали под зданием милиции, захваченной боевиками террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

      "Дежавю с 12 апреля 2014 в Славянске, где подобно настроенные эмоционально люди митинговали под захваченной гиркинцами милицией. С той разницей, что сейчас (20 февраля) сил правопорядка в городе было полно, они действовали и было ощущение полной безопасности", - написал в Фейсбуке спикер МВД Артем Шевченко.

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      Он также сообщил, что от протестующих в Новых Санжарах – в основном мужчин – был стойкий перегар. Это несмотря на то, что в городке днем было распоряжение закрыть все "наливайки".

      Этот градус в промилле, без сомнения, добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям, которые уже два слова тяжело произносили вечером,
      – отметил Шевченко.

      Представитель МВД также отметил, что в Новых Санжарах алогичный страх перерос в панику: "раз оно с Китая – то значит смерть по нам точно пришла".

      "Ежедневные ТВ-новости о умерших и то не массово по сравнению со всем количеством больных где-то далеко за тридевять земель – не думал, что потенциальная угроза, которую никто еще не почувствовал, может так напугать", – написал Шевченко.

      Он добавил, что у местных жителей тотальное недоверие ко всему, что говорит кто-либо из власти. Система их контраргументов основывается на слухах, домыслах и на извращенной информации. Представитель МВД отметил среди местных "отсутствие минимальной медицинской образованности и культуры профилактики".

      Я не думаю, между прочим, если раньше объявили бы, что будут везти на обсервацию именно туда и почему именно, то народ после подобной истерии в Западной Украине все бы понял и не протестовал. Предполагаю, что это время было бы использовано для раздувания большей паники включительно с массовым искусственным и проплаченным протестом,
      – убежден спикер МВД.

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      Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

      • Самолет со здоровыми эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл 20 февраля в аэропорт "Борисполь", где дозаправился и прошел дезинфекцию.
      • Впоследствии самолет прибыл в Харьков, откуда его пассажиров автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в одноименном пгт на Полтавщине.
      • В медучреждении все эвакуированные проведут 2 недели на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.
      • Вместе с эвакуированными 2 недели на обсервации проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Она будет руководить министерством по скайпу.

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      Что известно о протестах в Новых Санжарах

      • Когда местные жители узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в Новые Санжары, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог, которые продолжились до вечера 20 февраля.
      • На место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
      • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
      • К вечеру силовики оттеснили людей, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
      • Местные бросали камнями в автобусы с возгласами: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
      • В конце концов все автобусы заехали в медцентр и эвакуированные люди разместились там, как и планировалось.
      • В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.
      • Вокруг медцентра на время пребывания там эвакуированных будет стоять двойное кольцо охраны Нацгвардии и полиции.

      Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах:

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Полиция Коронавирус 2020 Славянск Министерство внутренних дел Новости Полтавы столкновения Протесты Новые Санжары Новости политики
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