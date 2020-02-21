МВД о протестах в Новых Санжарах: Дежавю из Славянска, где митинговали под захваченной милицией

Протесты в Новых Санжарах 20 февраля против прибытия в медцентр эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев напоминают события 2014 года в Славянске. В этом городе по-похожему эмоционально настроенные люди митинговали под зданием милиции, захваченной боевиками террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Дежавю с 12 апреля 2014 в Славянске, где подобно настроенные эмоционально люди митинговали под захваченной гиркинцами милицией. С той разницей, что сейчас (20 февраля) сил правопорядка в городе было полно, они действовали и было ощущение полной безопасности", - написал в Фейсбуке спикер МВД Артем Шевченко.

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Он также сообщил, что от протестующих в Новых Санжарах – в основном мужчин – был стойкий перегар. Это несмотря на то, что в городке днем было распоряжение закрыть все "наливайки".

Этот градус в промилле, без сомнения, добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям, которые уже два слова тяжело произносили вечером,

– отметил Шевченко.

Представитель МВД также отметил, что в Новых Санжарах алогичный страх перерос в панику: "раз оно с Китая – то значит смерть по нам точно пришла".

"Ежедневные ТВ-новости о умерших и то не массово по сравнению со всем количеством больных где-то далеко за тридевять земель – не думал, что потенциальная угроза, которую никто еще не почувствовал, может так напугать", – написал Шевченко.

Он добавил, что у местных жителей тотальное недоверие ко всему, что говорит кто-либо из власти. Система их контраргументов основывается на слухах, домыслах и на извращенной информации. Представитель МВД отметил среди местных "отсутствие минимальной медицинской образованности и культуры профилактики".

Я не думаю, между прочим, если раньше объявили бы, что будут везти на обсервацию именно туда и почему именно, то народ после подобной истерии в Западной Украине все бы понял и не протестовал. Предполагаю, что это время было бы использовано для раздувания большей паники включительно с массовым искусственным и проплаченным протестом,

– убежден спикер МВД.

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Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет со здоровыми эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл 20 февраля в аэропорт "Борисполь", где дозаправился и прошел дезинфекцию.

и иностранцами прибыл 20 февраля в аэропорт "Борисполь", где дозаправился и прошел дезинфекцию. Впоследствии самолет прибыл в Харьков, откуда его пассажиров автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в одноименном пгт на Полтавщине.

В медучреждении все эвакуированные проведут 2 недели на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.

Вместе с эвакуированными 2 недели на обсервации проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Она будет руководить министерством по скайпу.

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Что известно о протестах в Новых Санжарах

Когда местные жители узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в Новые Санжары, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог, которые продолжились до вечера 20 февраля.

На место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.

К вечеру силовики оттеснили людей, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камнями в автобусы с возгласами: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердца.

В конце концов все автобусы заехали в медцентр и эвакуированные люди разместились там, как и планировалось.

В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

Вокруг медцентра на время пребывания там эвакуированных будет стоять двойное кольцо охраны Нацгвардии и полиции.

Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах:



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