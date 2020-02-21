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      Протесты в Новых Санжарах: Аваков предположил, что за этим могут стоять политики и бизнес

      - Читати новину українською
      Протесты в Новых Санжарах: Аваков предположил, что за этим могут стоять политики и бизнес / Getty Images

      Глава МВД Арсен Аваков намекнул, что знает, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прибытием туда эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

      Так Аваков выступил 20 февраля в эфире программы "Право на власть". На вопрос, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил: "Некоторые "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического, и бизнесового свойства".

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      Аваков также считает, что утром 21 февраля участники протестов в Новых Санжарах "посмотрят на факты с другой стороны".

      А многие, извините за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны,
      – заявил министр.

      Между тем премьер Алексей Гончарук объяснил возникновение противостояния недостаточной коммуникацией власти с людьми. Глава правительства заверил, что в дальнейшем будет ежедневное информирование людей о состоянии эвакуированных украинцев и ситуации в целом.

      Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

      • 20 февраля самолет со здоровыми эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку и прошел дезинфекцию. Впоследствии самолет приземлился в Харькове, откуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".
      • В медцентре все эвакуированные проведут 2 недели на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не болен коронавирусом.
      • Вместе с эвакуированными из Уханя 2 недели на обсервации проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Она будет руководить министерством по скайпу.

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      Что известно о протестах в Новых Санжарах

      • Узнав, что эвакуированных из Уханя везут именно в Новые Санжары, местные жители еще с вечера 19 февраля начали устраивать массовые протесты.
      • 20 февраля на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
      • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
      • К вечеру силовики оттеснили людей, чтобы сделать коридор для автобусов с эвакуированными. В конце концов все 7 автобусов заехали в медцентр.
      • При этом местные бросали камнями в автобус с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
      • Полиция задержала 24 человека и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков.
      • Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Вокруг медучреждения на время пребывания там эвакуированных будет стоять двойное кольцо охраны Нацгвардии и полиции.

      Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах:

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      Гончарук объяснил, почему место расположения эвакуированных из Китая держали в тайне
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Полиция Бизнес Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 столкновения Протесты Новости Полтавы Возвращение украинцев из Китая Новости Украины Новости политики
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