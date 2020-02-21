Протесты в Новых Санжарах: Аваков предположил, что за этим могут стоять политики и бизнес
Глава МВД Арсен Аваков намекнул, что знает, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прибытием туда эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
Так Аваков выступил 20 февраля в эфире программы "Право на власть". На вопрос, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил: "Некоторые "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического, и бизнесового свойства".
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Аваков также считает, что утром 21 февраля участники протестов в Новых Санжарах "посмотрят на факты с другой стороны".
А многие, извините за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны,
– заявил министр.
Между тем премьер Алексей Гончарук объяснил возникновение противостояния недостаточной коммуникацией власти с людьми. Глава правительства заверил, что в дальнейшем будет ежедневное информирование людей о состоянии эвакуированных украинцев и ситуации в целом.
Что известно об эвакуации украинцев из Уханя
- 20 февраля самолет со здоровыми эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку и прошел дезинфекцию. Впоследствии самолет приземлился в Харькове, откуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".
- В медцентре все эвакуированные проведут 2 недели на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не болен коронавирусом.
- Вместе с эвакуированными из Уханя 2 недели на обсервации проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Она будет руководить министерством по скайпу.
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Что известно о протестах в Новых Санжарах
- Узнав, что эвакуированных из Уханя везут именно в Новые Санжары, местные жители еще с вечера 19 февраля начали устраивать массовые протесты.
- 20 февраля на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
- Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
- К вечеру силовики оттеснили людей, чтобы сделать коридор для автобусов с эвакуированными. В конце концов все 7 автобусов заехали в медцентр.
- При этом местные бросали камнями в автобус с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
- Полиция задержала 24 человека и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков.
- Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Вокруг медучреждения на время пребывания там эвакуированных будет стоять двойное кольцо охраны Нацгвардии и полиции.
Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах:
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