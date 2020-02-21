Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет лишения свободы

В Новых Санжарах люди протестовали против заселения в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая людей. В результате столкновений местных жителей с правоохранителями пострадали 10 человек, 9 из которых – работники полиции. 24 человека задержаны за участие в беспорядках.

Об этом рассказал представитель Национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет " РБК-Украина" .

К теме: Столкновения в Новых Санжарах: Аваков рассказал, как будут охранять медучреждение с эвакуированными

По словам Сулаева, задержали в Новых Санжарах 24 человека. Часть из них доставили в территориальное подразделение полиции, часть – "возможно, в соседние подразделения".

Также представитель НПУ ответил на вопрос о том, какое наказание грозит задержанным.

Смотря на то, какие преступления совершали. Потому что последние – это преступления тяжкие,

– заявил Сулаев.

Он сообщил, что речь идет о двух статьях Уголовного кодекса Украины:

Статья 294 УК – массовые беспорядки: "Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы".

Часть 2 статьи 345 УК – нанесение повреждений работнику правоохранительного органа. В этой статье предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

"Это серьезные статьи", – подчеркнул представитель полиции Полтавщины.

Коротко о ситуации в Новых Санжарах

Жители поселка Новые Санжары еще с вечера 19 февраля начала устраивать массовые протесты.

Люди выступили против размещения в местном медцентре эвакуированных из китайского Уханя.

20 февраля на место событий съехались полиция и Нацгвардия, привезли даже военную технику.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.

К вечеру 20 февраля силовики оттеснили людей, 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.

Местные бросали камнями в транспорт, кричали: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердечки.

Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.

Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Задержали 17 человек утром и еще 7 вечером.

Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или даже простуды.

На карантине в Новых Санжарах находиться 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал – добровольцы.