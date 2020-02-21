Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет лишения свободы
В Новых Санжарах люди протестовали против заселения в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая людей. В результате столкновений местных жителей с правоохранителями пострадали 10 человек, 9 из которых – работники полиции. 24 человека задержаны за участие в беспорядках.
Об этом рассказал представитель Национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "РБК-Украина".
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По словам Сулаева, задержали в Новых Санжарах 24 человека. Часть из них доставили в территориальное подразделение полиции, часть – "возможно, в соседние подразделения".
Также представитель НПУ ответил на вопрос о том, какое наказание грозит задержанным.
Смотря на то, какие преступления совершали. Потому что последние – это преступления тяжкие,
– заявил Сулаев.
Он сообщил, что речь идет о двух статьях Уголовного кодекса Украины:
- Статья 294 УК – массовые беспорядки: "Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы".
- Часть 2 статьи 345 УК – нанесение повреждений работнику правоохранительного органа. В этой статье предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
"Это серьезные статьи", – подчеркнул представитель полиции Полтавщины.
Коротко о ситуации в Новых Санжарах
- Жители поселка Новые Санжары еще с вечера 19 февраля начала устраивать массовые протесты.
- Люди выступили против размещения в местном медцентре эвакуированных из китайского Уханя.
- 20 февраля на место событий съехались полиция и Нацгвардия, привезли даже военную технику.
- Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
- К вечеру 20 февраля силовики оттеснили людей, 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
- Местные бросали камнями в транспорт, кричали: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердечки.
- Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
- Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Задержали 17 человек утром и еще 7 вечером.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или даже простуды.
- На карантине в Новых Санжарах находиться 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал – добровольцы.
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