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      Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет лишения свободы

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      20 февраля в Новых Санжарах протестовали против заселения эвакуированных из Китая / poltava.to

      В Новых Санжарах люди протестовали против заселения в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая людей. В результате столкновений местных жителей с правоохранителями пострадали 10 человек, 9 из которых – работники полиции. 24 человека задержаны за участие в беспорядках.

      Об этом рассказал представитель Национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "РБК-Украина"

      К теме: Столкновения в Новых Санжарах: Аваков рассказал, как будут охранять медучреждение с эвакуированными

      По словам Сулаева, задержали в Новых Санжарах 24 человека. Часть из них доставили в территориальное подразделение полиции, часть – "возможно, в соседние подразделения". 

      Также представитель НПУ ответил на вопрос о том, какое наказание грозит задержанным. 

      Смотря на то, какие преступления совершали. Потому что последние – это преступления тяжкие,
      – заявил Сулаев.

      Он сообщил, что речь идет о двух статьях Уголовного кодекса Украины:

      • Статья 294 УК – массовые беспорядки: "Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы".
      • Часть 2 статьи 345 УК – нанесение повреждений работнику правоохранительного органа. В этой статье предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. 

      "Это серьезные статьи", – подчеркнул представитель полиции Полтавщины. 

      Коротко о ситуации в Новых Санжарах

      • Жители поселка Новые Санжары еще с вечера 19 февраля начала устраивать массовые протесты.
      • Люди выступили против размещения в местном медцентре эвакуированных из китайского Уханя.
      • 20 февраля на место событий съехались полиция и Нацгвардия, привезли даже военную технику.
      • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
      • К вечеру 20 февраля силовики оттеснили людей, 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
      • Местные бросали камнями в транспорт, кричали: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердечки.
      • Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
      • Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Задержали 17 человек утром и еще 7 вечером.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или даже простуды.
      • На карантине в Новых Санжарах находиться 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал – добровольцы.

      Смотрите также: Новые Санжары: украинцы показали, в каких условиях будут жить в карантине – видео поражает

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Возвращение украинцев из Китая Новости Полтавы Министерство внутренних дел Полиция Новости Украины
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