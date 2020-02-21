Протести у Нових Санжарах: затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі

У Нових Санжарах люди протестували проти заселення у медцентр Нацгвардії евакуйованих із Китаю людей. Внаслідок сутичок місцевих мешканців із правоохоронцями постраждали 10 людей, 9 з яких – працівники поліції. 24 людини затримані за участь у заворушеннях.

Про це розповів речник Національної поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, пише "РБК-Україна".

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За словами Сулаєва, затримали у Нових Санжарах 24 людини. Частину з них доправили до територіального підрозділу поліції, частину – "можливо, у сусідні підрозділи".

Також речник НПУ відповів на запитання про те, яке покарання загрожує затриманим.

Дивлячись на те, які злочини вчиняли. Тому що останні – це злочини тяжкі,

– заявив Сулаєв.

Він повідомив, що мовиться про дві статті Кримінального кодексу України:

Стаття 294 ККУ – масові заворушення: "Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі".

Частина 2 статті 345 ККУ – нанесення ушкоджень працівнику правоохоронного органу. У цій статті передбачене покарання у 5 років позбавлення волі.

"Це серйозні статті", – наголосив представник поліції Полтавщини.

Коротко про ситуацію в Нових Санжарах

Мешканці селища Нові Санжари ще з вечора 19 лютого почали влаштовувати масові протести.

Люди виступили проти розміщення у місцевому медцентрі евакуйованих з китайського Уханя.

20 лютого на місце подій з'їхалися поліція та Нацгвардія, привезли навіть військову техніку.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Надвечір 20 лютого силовики відтіснили людей, 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.

Місцеві кидали камінням у транспорт, кричали: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували сердечка.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Затримали 17 людей вранці та ще 7 увечері.

У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 українців, 27 іноземців і персонал – добровольці.

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