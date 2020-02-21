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      Протести у Нових Санжарах: затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі

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      20 лютого у Нових Санжарах протестували проти заселення евакуйованих з Китаю / poltava.to

      У Нових Санжарах люди протестували проти заселення у медцентр Нацгвардії евакуйованих із Китаю людей. Внаслідок сутичок місцевих мешканців із правоохоронцями постраждали 10 людей, 9 з яких – працівники поліції. 24 людини затримані за участь у заворушеннях.

      Про це розповів речник Національної поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, пише "РБК-Україна". 

      До теми: Сутички у Нових Санжарах: Аваков розповів, як охоронятимуть медзаклад з евакуйованими

      За словами Сулаєва, затримали у Нових Санжарах 24 людини. Частину з них доправили до територіального підрозділу поліції, частину – "можливо, у сусідні підрозділи". 

      Також речник НПУ відповів на запитання про те, яке покарання загрожує затриманим. 

      Дивлячись на те, які злочини вчиняли. Тому що останні – це злочини тяжкі,
      – заявив Сулаєв.

      Він повідомив, що мовиться про дві статті Кримінального кодексу України:

      • Стаття 294 ККУ – масові заворушення: "Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі".
      • Частина 2 статті 345 ККУ – нанесення ушкоджень працівнику правоохоронного органу. У цій статті передбачене покарання у 5 років позбавлення волі. 

      "Це серйозні статті", – наголосив представник поліції Полтавщини. 

      Коротко про ситуацію в Нових Санжарах

      • Мешканці селища Нові Санжари ще з вечора 19 лютого почали влаштовувати масові протести.
      • Люди виступили проти розміщення у місцевому медцентрі евакуйованих з китайського Уханя.
      • 20 лютого на місце подій з'їхалися поліція та Нацгвардія, привезли навіть військову техніку.
      • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
      • Надвечір 20 лютого силовики відтіснили людей, 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
      • Місцеві кидали камінням у транспорт, кричали: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували сердечка.
      • Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
      • Постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Затримали 17 людей вранці та ще 7 увечері.
      • У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
      • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 українців, 27 іноземців і персонал – добровольці.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Повернення українців з Китаю Новини Полтави Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини України
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