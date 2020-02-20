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      Сутички у Нових Санжарах: Аваков розповів, як охоронятимуть медзаклад з евакуйованими

      - Читать новость на русском
      Медзаклад Нацгвардії у Нових Санжарах / facebook.com/BBCnewsUkrainian/

      Навколо медичного закладу "Нові Санжари" на час перебування там евакуйованих з Уханю стоятиме подвійне кільце охорони Нацгвардії та поліції.

      Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час спілкування з журналістами у Нових Санжарах. Міністр переконаний, що сутички не поновляться. Там перебувають також глава уряду Олексій Гончарук і керівниця МОЗ Зоряна Скалецька.

      До теми: Поліція відкрила 2 кримінальні справи через протести у Нових Санжарах

      За його словами, після того, як автобуси з людьми заїхали на територію медзакладу, сутички не поновляться. Мінстр також переконаний, що серед евакуйованих немає хворих.

      Медики зроблять свою роботу, ми зробимо свою роботу. А місто нехай повертається до звичного життя. Я думаю, що серед цих людей взагалі немає тих, хто захворіли. Через 14 днів вони поїдуть додому, а як їм жити далі після того, що вони тут побачили? Мені важко. Я думаю, як важко їм,
      – сказав Аваков.

      Водночас, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що цілодобово силовики працюватимуть у посиленому режимі. За його словами, поліція створила резервні сили для оперативного реагування на ситуацію.

      Дивіться відео наради урядового оперативного штабу у Нових Санжарах: 

      Сутички у Нових Санжарах: основне

      • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести і виступили проти розміщення у їхньому медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
      • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Нацгвардія, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
      • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та влаштували серйозні сутички з правоохоронцями. Поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і створити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. Місцеві жителі почали кидати камінням у транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували їм сердечка.
      • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари. Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
      • Правоохоронці затримали 24 особи: 17 вранці і ще сімох ввечері.
      • Літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.
      • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

      Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео 

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Повернення українців з Китаю Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Поліція Новини політики Коронавірус 2020 Нацгвардія
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