Поліція відкрила 2 кримінальні справи через протести у Нових Санжарах
Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари. Там протестувальники не лише перешкоджали автобусам з евакуйованими з Китаю українцями, а й кидали камінням в поліцейських та пробували наїхати на силовиків автомобілем.
Нацполіція на своїй офіційній фейсбук-сторінці пише, що під час протестів у Нових Санжарах правоохоронці вимушені були застосувати фізичну силу щодо агресивних активістів, аби захистити громадян та припинити масові заворушення. Поліцейські діяли в рамках Закону.
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Групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку, тож поліція вимушена була припинити групове порушення правопорядку. Окрім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців,
– наголосили у поліції.
Через заворушення у селищі поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом "Масові заворушення" та "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".
Також у поліції додали, що наразі через сутички постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
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Що відомо про сутички у Нових Санжарах:
- Жителі селища Нові Санжари надвечір 19 лютого влаштували масові протести і виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханю людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.
Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео
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