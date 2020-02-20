Поліція відкрила 2 кримінальні справи через протести у Нових Санжарах

Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари. Там протестувальники не лише перешкоджали автобусам з евакуйованими з Китаю українцями, а й кидали камінням в поліцейських та пробували наїхати на силовиків автомобілем.

Нацполіція на своїй офіційній фейсбук-сторінці пише, що під час протестів у Нових Санжарах правоохоронці вимушені були застосувати фізичну силу щодо агресивних активістів, аби захистити громадян та припинити масові заворушення. Поліцейські діяли в рамках Закону.

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Групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку, тож поліція вимушена була припинити групове порушення правопорядку. Окрім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців,

– наголосили у поліції.

Через заворушення у селищі поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом "Масові заворушення" та "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Також у поліції додали, що наразі через сутички постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.

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Що відомо про сутички у Нових Санжарах:

Жителі селища Нові Санжари надвечір 19 лютого влаштували масові протести і виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханю людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео