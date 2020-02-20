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      Плакали, що помруть: як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих з Уханю

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      Сутички у Нових Санжарах / Screenshot

      Автобуси з евакуйованими українцями з Уханю приїхали в медцентр у Нових Санжарах. Місцеві мешканці не хотіли впускати колону з авто і почали підпалювати дороги.

      Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

      Важливо: У Нових Санжарах поновилися сутички: на мості місцеві запалили шини

      За словами журналістки, місцеві мешканці були вкрай агресивні, а внаслідок сутичок дві людини постраждали.

      Як це відбувалося? Знаєте, це дуже важко описати. Це треба бачити. Місцевими були перекриті всі під'їздні дороги. Спочатку блокували один проїзд. Автобуси рушили з іншого боку, і люди підпалили дорогу – накидали дров, хмизу. Пожежники досі намагаються загасити вогнище. На іншій дорозі була ще одна пожежа. Рівень агресії дуже великий,
      – зазначила Черненко.

      Вона додала, що коли автобуси рушили, в них полетіли каміння і плитка. Плитка врешті влучила в одного з місцевих, чоловіка забрала швидка. Ще одного правоохоронця побили, він з розбитим обличчям також відправився у швидку. 

      За словами кореспондентки, після її прибуття у Нові Санжари, вона мала можливість поспілкуватися з жителями. Від них вона почули три аргументи:

      1. По-перше, їм ніхто нічого достеменнно не пояснив.
      2. Вони почули від своїх же сусідів-працівників медзакладу, що вони не були в курсі, що до них когось везуть.
      3. До них майже ніхто не виходив спілкуватися і пояснювати, що відбувається.

      Ці та інші фактори обернулися конфліктами, агресією, істериками людей, які просто плакали, стоячи під тином і входом у медцентр. Вони плакали, що помруть, і помруть їхні діти. Їх заспокоювали чим могли,
      – переповіла журналістка.

      Вона додала, ще одна біда, на яку нарікають місцеві, – це те, що медцентр, на їхню думку, не є закритим і просто за кілька десятків метрів розташовані житлові будинки.

      Цікаво: Це абсолютний провал влади в комунікації, – експерт про паніку українців через коронавірус

      Наразі правоохоронці та ДСНСники продовжують роботу. Місцеві мешканці не розходяться, а навпаки стягуються – локальні конфлікти продовжуються. Також на місце події прибули голова ДСНС Микола Чечоткін та заступник Авакова Сергій Яровий. Однак поки що вони не виходили до людей.

      Відео: автобуси із евакуйованими прибули у Нові Санжари

      Коротко про евакуацію людей з Уханя

      • 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
      • В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
      • На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
      • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
      • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
      • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
      • Медцентру забезпечена постійна охорона.
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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Сутички Повернення українців з Китаю Новини Полтави Коронавірус 2020 Новини України
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