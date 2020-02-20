Плакали, що помруть: як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих з Уханю
Автобуси з евакуйованими українцями з Уханю приїхали в медцентр у Нових Санжарах. Місцеві мешканці не хотіли впускати колону з авто і почали підпалювати дороги.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.
Важливо: У Нових Санжарах поновилися сутички: на мості місцеві запалили шини
За словами журналістки, місцеві мешканці були вкрай агресивні, а внаслідок сутичок дві людини постраждали.
Як це відбувалося? Знаєте, це дуже важко описати. Це треба бачити. Місцевими були перекриті всі під'їздні дороги. Спочатку блокували один проїзд. Автобуси рушили з іншого боку, і люди підпалили дорогу – накидали дров, хмизу. Пожежники досі намагаються загасити вогнище. На іншій дорозі була ще одна пожежа. Рівень агресії дуже великий,
– зазначила Черненко.
Вона додала, що коли автобуси рушили, в них полетіли каміння і плитка. Плитка врешті влучила в одного з місцевих, чоловіка забрала швидка. Ще одного правоохоронця побили, він з розбитим обличчям також відправився у швидку.
За словами кореспондентки, після її прибуття у Нові Санжари, вона мала можливість поспілкуватися з жителями. Від них вона почули три аргументи:
- По-перше, їм ніхто нічого достеменнно не пояснив.
- Вони почули від своїх же сусідів-працівників медзакладу, що вони не були в курсі, що до них когось везуть.
- До них майже ніхто не виходив спілкуватися і пояснювати, що відбувається.
Ці та інші фактори обернулися конфліктами, агресією, істериками людей, які просто плакали, стоячи під тином і входом у медцентр. Вони плакали, що помруть, і помруть їхні діти. Їх заспокоювали чим могли,
– переповіла журналістка.
Вона додала, ще одна біда, на яку нарікають місцеві, – це те, що медцентр, на їхню думку, не є закритим і просто за кілька десятків метрів розташовані житлові будинки.
Цікаво: Це абсолютний провал влади в комунікації, – експерт про паніку українців через коронавірус
Наразі правоохоронці та ДСНСники продовжують роботу. Місцеві мешканці не розходяться, а навпаки стягуються – локальні конфлікти продовжуються. Також на місце події прибули голова ДСНС Микола Чечоткін та заступник Авакова Сергій Яровий. Однак поки що вони не виходили до людей.
Відео: автобуси із евакуйованими прибули у Нові Санжари
Коротко про евакуацію людей з Уханя
- 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
- В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
- На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
- Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
- Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
- У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
- Медцентру забезпечена постійна охорона.