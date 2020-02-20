Плакали, що помруть: як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих з Уханю

Автобуси з евакуйованими українцями з Уханю приїхали в медцентр у Нових Санжарах. Місцеві мешканці не хотіли впускати колону з авто і почали підпалювати дороги.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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За словами журналістки, місцеві мешканці були вкрай агресивні, а внаслідок сутичок дві людини постраждали.

Як це відбувалося? Знаєте, це дуже важко описати. Це треба бачити. Місцевими були перекриті всі під'їздні дороги. Спочатку блокували один проїзд. Автобуси рушили з іншого боку, і люди підпалили дорогу – накидали дров, хмизу. Пожежники досі намагаються загасити вогнище. На іншій дорозі була ще одна пожежа. Рівень агресії дуже великий,

– зазначила Черненко.

Вона додала, що коли автобуси рушили, в них полетіли каміння і плитка. Плитка врешті влучила в одного з місцевих, чоловіка забрала швидка. Ще одного правоохоронця побили, він з розбитим обличчям також відправився у швидку.

За словами кореспондентки, після її прибуття у Нові Санжари, вона мала можливість поспілкуватися з жителями. Від них вона почули три аргументи:

По-перше, їм ніхто нічого достеменнно не пояснив. Вони почули від своїх же сусідів-працівників медзакладу, що вони не були в курсі, що до них когось везуть. До них майже ніхто не виходив спілкуватися і пояснювати, що відбувається.

Ці та інші фактори обернулися конфліктами, агресією, істериками людей, які просто плакали, стоячи під тином і входом у медцентр. Вони плакали, що помруть, і помруть їхні діти. Їх заспокоювали чим могли,

– переповіла журналістка.

Вона додала, ще одна біда, на яку нарікають місцеві, – це те, що медцентр, на їхню думку, не є закритим і просто за кілька десятків метрів розташовані житлові будинки.

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Наразі правоохоронці та ДСНСники продовжують роботу. Місцеві мешканці не розходяться, а навпаки стягуються – локальні конфлікти продовжуються. Також на місце події прибули голова ДСНС Микола Чечоткін та заступник Авакова Сергій Яровий. Однак поки що вони не виходили до людей.

Відео: автобуси із евакуйованими прибули у Нові Санжари

Коротко про евакуацію людей з Уханя