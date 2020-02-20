У Нових Санжарах поновилися сутички: на мості місцеві запалили шини

На мості через річку Ворскла у Нових Санжарах загострилося протистояння між правоохоронцями і місцевими жителями. Автобус уже на місці свого призначення. Місцеві запалили шини.

Поліція намагається відтіснити людей, аби пропустити автобус з евакуйованими з Китаю людьми. У МОЗ підтвердили, що автобуси уже за 10 кілометрів від Нових Санжар.

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Сутички у Нових Санжарах – дивіться фото

Як повідомляє місцеве видання Кolo.news, під звуки сирен поліцейські почали оточувати протестувальників і кудись переміщати їх силою. Найбільш активних супротивників поліцейські затримали. Мешканці Нових Санжар кричать: "Ганьба!".

На мості місцеві жителі Нових Санжар запалили шини

Позицію місцевих жителів підтримали зокрема і депутати селищної ради: вони звернулися до влади з проханням не поміщати евакуйованих українців у Нових Санжарах.

До Нових Санжар вже терміново вилетів Олексій Гончарук, аби створити оперативний штаб уряду.



Місце сутичок у Нових Санжарах і розташування медичного центру / скриншот з google.maps

Силовики у Нових Санжарах

Ще з самого ранку четверга 20 лютого до Нових Санжар почали з'їжджатися поліція та Національна гвардія України. Разом з автобусами силовиків туди привезли і військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

У поліції розповіли, що під час проведення акції протестувальники заблокували дорогу. Коли правоохоронці намагалися її розблокувати, дехто з протестувальників чинив опір.

Щоб припинити правопорушення правоохоронці провели бесіди з найбільш агресивно налаштованими протестувальниками. Голова Нацполіції Полтавщини Іван Вигівський закликав учасників акції не порушувати закон.

Також до Нових Санжар прибув очільник МВС Арсен Аваков і троє депутатів від "Слуги народу" : Костянтин Касай, Тетяна Циба, Максим Перебийніс.

Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах

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