У Нових Санжарах поновилися сутички: на мості місцеві запалили шини
На мості через річку Ворскла у Нових Санжарах загострилося протистояння між правоохоронцями і місцевими жителями. Автобус уже на місці свого призначення. Місцеві запалили шини.
Поліція намагається відтіснити людей, аби пропустити автобус з евакуйованими з Китаю людьми. У МОЗ підтвердили, що автобуси уже за 10 кілометрів від Нових Санжар.
Дивіться: У Нових Санжарах почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю: відео
Сутички у Нових Санжарах – дивіться фото
Як повідомляє місцеве видання Кolo.news, під звуки сирен поліцейські почали оточувати протестувальників і кудись переміщати їх силою. Найбільш активних супротивників поліцейські затримали. Мешканці Нових Санжар кричать: "Ганьба!".
На мості місцеві жителі Нових Санжар запалили шини
Позицію місцевих жителів підтримали зокрема і депутати селищної ради: вони звернулися до влади з проханням не поміщати евакуйованих українців у Нових Санжарах.
До Нових Санжар вже терміново вилетів Олексій Гончарук, аби створити оперативний штаб уряду.
Місце сутичок у Нових Санжарах і розташування медичного центру / скриншот з google.maps
Силовики у Нових Санжарах
Ще з самого ранку четверга 20 лютого до Нових Санжар почали з'їжджатися поліція та Національна гвардія України. Разом з автобусами силовиків туди привезли і військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
У поліції розповіли, що під час проведення акції протестувальники заблокували дорогу. Коли правоохоронці намагалися її розблокувати, дехто з протестувальників чинив опір.
Щоб припинити правопорушення правоохоронці провели бесіди з найбільш агресивно налаштованими протестувальниками. Голова Нацполіції Полтавщини Іван Вигівський закликав учасників акції не порушувати закон.
Також до Нових Санжар прибув очільник МВС Арсен Аваков і троє депутатів від "Слуги народу": Костянтин Касай, Тетяна Циба, Максим Перебийніс.
Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах
Коротко про евакуацію людей з Уханя
- 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
- В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
- На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
- Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
- Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
- У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
- Медцентру забезпечена постійна охорона.