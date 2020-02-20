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      У Нових Санжарах поновилися сутички: на мості місцеві запалили шини

      - Читать новость на русском
      У Нових Санжарах поновилися сутички / скриншот з відео Радіо Свобода

      На мості через річку Ворскла у Нових Санжарах загострилося протистояння між правоохоронцями і місцевими жителями. Автобус уже на місці свого призначення. Місцеві запалили шини.

      Поліція намагається відтіснити людей, аби пропустити автобус з евакуйованими з Китаю людьми. У МОЗ підтвердили, що автобуси уже за 10 кілометрів від Нових Санжар.

      Дивіться: У Нових Санжарах почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю: відео

      Сутички у Нових Санжарах – дивіться фото

      Як повідомляє місцеве видання Кolo.news, під звуки сирен поліцейські почали оточувати протестувальників і кудись переміщати їх силою. Найбільш активних супротивників поліцейські затримали. Мешканці Нових Санжар кричать: "Ганьба!".

      На мості місцеві жителі Нових Санжар запалили шини

      Позицію місцевих жителів підтримали зокрема і депутати селищної ради: вони звернулися до влади з проханням не поміщати евакуйованих українців у Нових Санжарах.

      До Нових Санжар вже терміново вилетів Олексій Гончарук, аби створити оперативний штаб уряду.


      Місце сутичок у Нових Санжарах і розташування медичного центру / скриншот з google.maps

      Силовики у Нових Санжарах

      Ще з самого ранку четверга 20 лютого до Нових Санжар почали з'їжджатися поліція та Національна гвардія України. Разом з автобусами силовиків туди привезли і військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

      У поліції розповіли, що під час проведення акції протестувальники заблокували дорогу. Коли правоохоронці намагалися її розблокувати, дехто з протестувальників чинив опір.

      Щоб припинити правопорушення правоохоронці провели бесіди з найбільш агресивно налаштованими протестувальниками. Голова Нацполіції Полтавщини Іван Вигівський закликав учасників акції не порушувати закон.

      Також до Нових Санжар прибув очільник МВС Арсен Аваков і троє депутатів від "Слуги народу": Костянтин Касай, Тетяна Циба, Максим Перебийніс.

      Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах

      Коротко про евакуацію людей з Уханя

      • 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
      • В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
      • На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
      • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
      • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
      • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
      • Медцентру забезпечена постійна охорона.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Новини України
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