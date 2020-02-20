Троє "слуг народу" виїхали до Нових Санжар: деталі

Літак з українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Міжнародному аеропорту Харкова. Звідти усіх евакуйованих повезуть до Нових Санжар, що на Полтавщині. Туди ж виїхали і троє депутатів зі "Слуги народу".

Народні депутати фракції "Слуга народу" будуть налагоджувати діалог між місцевими жителями та правоохоронцями, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у фейсбуці.

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До Нових Санджар поїхали:

Костянтин Касай – обирався до ВР у мажоритарному окрузі, до якого входять Нові Санжари.

– обирався до ВР у мажоритарному окрузі, до якого входять Нові Санжари. Тетяна Циба – комітет з питань свободи слова.

– комітет з питань свободи слова. Максим Перебийніс – комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Кравчук додала, що нардепи мають пояснити, що заходи безпеки – безпрецедентні. І зроблено все можливе й неможливе, щоб гарантувати, що вірус до України не потрапить.

До слова, у Нових Санжарах тривають протести. Люди виступають проти того, аби евакуйованих розміщували на карантин у їхньому місті. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі. Там почалися сутички поліції та місцевих жителів. Останні погрожують палити шини, лягати під колеса, перекривати державну трасу.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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