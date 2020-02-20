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      Троє "слуг народу" виїхали до Нових Санжар: деталі

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      Літак з українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Міжнародному аеропорту Харкова. Звідти усіх евакуйованих повезуть до Нових Санжар, що на Полтавщині. Туди ж виїхали і троє депутатів зі "Слуги народу".

      Народні депутати фракції "Слуга народу" будуть налагоджувати діалог між місцевими жителями та правоохоронцями, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у фейсбуці.

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      До Нових Санджар поїхали:

      • Костянтин Касай – обирався до ВР у мажоритарному окрузі, до якого входять Нові Санжари.
      • Тетяна Циба – комітет з питань свободи слова.
      • Максим Перебийніс – комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

      Кравчук додала, що нардепи мають пояснити, що заходи безпеки – безпрецедентні. І зроблено все можливе й неможливе, щоб гарантувати, що вірус до України не потрапить. 

      До слова, у Нових Санжарах тривають протести. Люди виступають проти того, аби евакуйованих розміщували на карантин у їхньому місті. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі. Там почалися сутички поліції та місцевих жителів. Останні погрожують палити шини, лягати під колеса, перекривати державну трасу.

      Коронавірус
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Евакуація українців та іноземців з Уханя: головне

      • Літак з евакуйованими з Уханя українцями та громадянами інших країн прибув в аеропорт "Бориспіль". Там він дозаправився та пройшов дезінфекцію. Загалом на його борту було 45 українців та 27 іноземців.
      • Після цього літак прибув до Харкова. З Харкова евакуйованих спецтранспортом у супроводі та під охороною поліції доправили до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.
      • У Нових Санжарах вони перебуватимуть 14 днів з суворим режимом санітарного епідеміологічного контролю і безпеки. Нагадаємо, що з Уханя забрали лише здорових українців.
      • Медцентр перебуватиме під постійною охороною, у приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я SkyUp Протести Сутички
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