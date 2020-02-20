Троє "слуг народу" виїхали до Нових Санжар: деталі
Літак з українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Міжнародному аеропорту Харкова. Звідти усіх евакуйованих повезуть до Нових Санжар, що на Полтавщині. Туди ж виїхали і троє депутатів зі "Слуги народу".
Народні депутати фракції "Слуга народу" будуть налагоджувати діалог між місцевими жителями та правоохоронцями, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у фейсбуці.
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До Нових Санджар поїхали:
- Костянтин Касай – обирався до ВР у мажоритарному окрузі, до якого входять Нові Санжари.
- Тетяна Циба – комітет з питань свободи слова.
- Максим Перебийніс – комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Кравчук додала, що нардепи мають пояснити, що заходи безпеки – безпрецедентні. І зроблено все можливе й неможливе, щоб гарантувати, що вірус до України не потрапить.
До слова, у Нових Санжарах тривають протести. Люди виступають проти того, аби евакуйованих розміщували на карантин у їхньому місті. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі. Там почалися сутички поліції та місцевих жителів. Останні погрожують палити шини, лягати під колеса, перекривати державну трасу.
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Евакуація українців та іноземців з Уханя: головне
- Літак з евакуйованими з Уханя українцями та громадянами інших країн прибув в аеропорт "Бориспіль". Там він дозаправився та пройшов дезінфекцію. Загалом на його борту було 45 українців та 27 іноземців.
- Після цього літак прибув до Харкова. З Харкова евакуйованих спецтранспортом у супроводі та під охороною поліції доправили до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.
- У Нових Санжарах вони перебуватимуть 14 днів з суворим режимом санітарного епідеміологічного контролю і безпеки. Нагадаємо, що з Уханя забрали лише здорових українців.
- Медцентр перебуватиме під постійною охороною, у приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки.