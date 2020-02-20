Через ситуацію в Нових Санжарах Полтавська облрада збереться на позачергову сесію

Полтавська облрада проведе 21 лютого позачергове засідання у зв'язку з ситуацією в Нових Санжарах, де проходитимуть обсервацію евакуйовані з Уханя українці та іноземці. На місцеві жителі в Нових Санжарах влаштували протест проти прибуття в місцевий медцентр евакуйованих з Китаю.

"Завтра (21 лютого) на 10:00 скликаю позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації у Нових Санжарах. Очікуємо керівництво МОЗу та інші компетентні служби, керівників та депутатів громади", – повідомив у фейсбуці голова Полтавської облради Олександр Біленький.

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Потрібно унеможливити будь-які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей!

– наголосив голова облради.

Що відомо про протести в Нових Санжарах

Вранці 20 лютого у Нових Санжарах місцеві жителі влаштували протести з блокуваннями дороги проти розміщення евакуйованих з Уханя українців та іноземців у місцевому медцентрі Нацгвардії. Дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями, тож до населеного пункту стягнули додаткові сили Нацгвардії та бронетехніку.

Жителі Нових Санжарів обіцяють зробити все можливе, аби евакуйовані з Китаю не потрапили у санаторій. Пояснюють це тим, що Нові Санжари – курортне селище, яке люди відвідують, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях. Тож місцеві бояться, що після візиту евакуйованих з Уханя селище набере дурної слави.

Жителі також скаржаться на відсутність будь-якої комунікації з боку влади. Кажуть, що вночі з 19 на 20 лютого без попереджень влада просто почала звозити до селища військових. А місцевим ніхто не роз’яснив заходи безпеки задля нерозповсюдження ймовірного зараження.

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Як проходить евакуація українців з Уханя:

Вранці 20 лютого літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку та пройшов дезінфекцію. Всього в літаку – 45 українців та 25 іноземців.

Згодом літак прибув до Харкова.

З Харкова евакуйованих спецтранспортом у супроводі та під охороною поліції доправлять до селища та однойменного медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.

У Нових Санжарах евакуйовані перебуватимуть протягом 14 днів з забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки. Усе, щоб переконатися, що ніхто з них не заражений коронавірусом.

санітарного епідеміологічного контролю і безпеки. Усе, щоб переконатися, що ніхто з них не заражений коронавірусом. Зауважимо, що з Уханя забрали лише здорових українців .

. Медцентр перебуватиме під постійною охороною, у приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки.



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