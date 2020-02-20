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      Из-за ситуации в Новых Санжарах Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию

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      Из-за ситуации в Новых Санжарах Полтавский облсовет соберется на заседание 21 февраля / Фото из фейсбук-страницы Биленького

      Полтавский облсовет проведет 21 февраля внеочередное заседание в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. Сейчас местные жители в Новых Санжарах устроили протест против прибытия в местный медцентр эвакуированных из Китая.

      "Завтра (21 февраля) на 10:00 созываю внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины", – сообщил в фейсбуке глава Полтавского облсовета Александр Биленький.

      Читайте также: В Новые Санжары стянули Нацгвардию и бронетехнику из-за протестов

      Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей!
      – подчеркнул глава облсовета.

      Что известно о протестах в Новых Санжарах

      Утром 20 февраля в Новых Санжарах местные жители устроили протесты с блокировками дороги против размещения эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в местном медцентре Нацгвардии. Дошло даже до столкновений с правоохранителями, поэтому к населенному пункту стянули дополнительные силы Нацгвардии и бронетехнику.

      Жители Новых Санжаров обещают сделать все возможное, чтобы эвакуированные из Китая не попали в санаторий. Объясняют это тем, что Новые Санжары – курортный поселок, который люди посещают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Поэтому местные боятся, что после визита эвакуированных из Уханя поселок получит дурную славу.

      Жители также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны власти. Говорят, что ночью с 19 на 20 февраля без предупреждений власть просто начала свозить в поселок военных. А местным никто не разъяснил меры безопасности для нераспространения вероятного заражения.

      К теме: В каких условиях будут жить эвакуированные из Китая: фото санатория в Новых Санжарах

      Как проходит эвакуация украинцев из Уханя:

      • Утром 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку и прошел дезинфекцию. Всего в самолете – 45 украинцев и 25 иностранцев.
      • Впоследствии самолет прибыл в Харьков.
      • Из Харькова эвакуированных спецтранспортом в сопровождении и под охраной полиции доставят в поселок и одноименный медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.
      • В Новых Санжарах эвакуированные будут в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все, чтобы убедиться, что никто из них не заражен коронавирусом.
      • Заметим, что из Уханя забрали только здоровых украинцев.
      • Медцентр будет находиться под постоянной охраной, в помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Китай Протесты Новости Полтавы
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