Трое "слуг народа" выехали в Новые Санжары: детали

Самолет с украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Международном аэропорту Харькова. Оттуда всех эвакуированных повезут в Новые Санжары, что на Полтавщине. Туда же выехали и трое депутатов из "Слуги народа".

Народные депутаты фракции "Слуга народа" будут налаживать диалог между местными жителями и правоохранителями, сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в фейсбуке.

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К Новые Санжары поехали:

Константин Касай – избирался в ВР по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары.

– избирался в ВР по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары. Татьяна Цыба – комитет по вопросам свободы слова.

– комитет по вопросам свободы слова. Максим Перебийнис – комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Кравчук добавила, что нардепы должны объяснить, что меры безопасности – беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет.

К слову, в Новых Санжарах продолжаются протесты. Люди выступают против того, чтобы эвакуированных размещали на карантин в их городе. На въезд в город свезли военных на автобусах и бронеавтомобили. Там начались столкновения полиции и местных жителей. Последние угрожают жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу.



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Эвакуация украинцев и иностранцев из Уханя: главное