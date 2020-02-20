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      Трое "слуг народа" выехали в Новые Санжары: детали

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      Самолет с украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Международном аэропорту Харькова. Оттуда всех эвакуированных повезут в Новые Санжары, что на Полтавщине. Туда же выехали и трое депутатов из "Слуги народа".

      Народные депутаты фракции "Слуга народа" будут налаживать диалог между местными жителями и правоохранителями, сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в фейсбуке.

      Важно! Волноваться не о чем: в Полтавской ОГА рассказали о ситуации в Новых Санжарах

      К Новые Санжары поехали:

      • Константин Касай – избирался в ВР по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары.
      • Татьяна Цыба – комитет по вопросам свободы слова.
      • Максим Перебийнис – комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

      Кравчук добавила, что нардепы должны объяснить, что меры безопасности – беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет.

      К слову, в Новых Санжарах продолжаются протесты. Люди выступают против того, чтобы эвакуированных размещали на карантин в их городе. На въезд в город свезли военных на автобусах и бронеавтомобили. Там начались столкновения полиции и местных жителей. Последние угрожают жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу.

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      Эвакуация украинцев и иностранцев из Уханя: главное

      • Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран прибыл в аэропорт "Борисполь". Там он дозаправился и прошел дезинфекцию. Всего на борту было 45 украинцев и 27 иностранцев.
      • После этого самолет прибыл в Харьков. Из Харькова эвакуированных спецтранспортом в сопровождении и под охраной полиции доставили в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.
      • В Новых Санжарах они будут находиться 14 дней со строгим режимом санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Напомним, что из Уханя забрали только здоровых украинцев.
      • Медцентр будет находиться под постоянной охраной, в помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус 2020 Новости Здоровье SkyUp Протесты столкновения
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