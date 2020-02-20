14:33
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО

      Аваков прибув у Нові Санжари: фото

      -
      Арсен Аваков / Getty images

      Усі евакуйовані з китайського Уханя українці – здорові, вони вже пройшли 10 днів інкубаційного періоду. Жодних симптомів хвороби у них немає.

      Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він прибув у Нові Санжари на Полтавщині, куди мають привезти евакуйованих українців для проходження карантину.

      Важливо: Ситуація у Нових Санжарах: усе, що відомо

      Фото з міністром поширив на своїй фейсбук-сторінці голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

      Усі українці на борту здорові. У Китаї, коли проходили контроль, кількох людей зняли з рейсу: ми їх не взяли, бо були підозри в лікарів про те, що вони мають підвищену температуру. За попередньою інформацією вже зараз ясно, що ці люди все-таки не заражені були, просто нездужали,
      – розповідав раніше у "Борисполі" Аваков.

      Цю ж інформацію підтвердили у МЗС України.

      Чому Аваков поїхав у Нові Санжари? Бо ситуація там досить напружена. Місцеві мешканці протестують проти того, щоб у їхньому селищі поміщали на карантин українців, що прибули з Китаю. Люди бояться заразитися коронавірусом та побоюються дурної слави про Нові Санжари після такого сусідства.

      Місцеві мешканці почали збиратися на протест ще ввечері середи, 19 лютого. Вони перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами. Втім, вранці 20 лютого на місце подій підтягнулася Нацгвардія, привезли у селище і військову техніку. Між правоохоронцями і людьми раз по разу спалахують сутички.

      Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Полтави Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:05 Роковини розстрілів Майдану: про що брешуть путінські найманці?
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 09:03 Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      сьогодні , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 08:40 "Доктрини Помпео", або Кремль програв війну зі США
      Андрій Піонтковський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук