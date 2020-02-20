Аваков прибув у Нові Санжари: фото

Усі евакуйовані з китайського Уханя українці – здорові, вони вже пройшли 10 днів інкубаційного періоду. Жодних симптомів хвороби у них немає.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він прибув у Нові Санжари на Полтавщині, куди мають привезти евакуйованих українців для проходження карантину.

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Фото з міністром поширив на своїй фейсбук-сторінці голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Усі українці на борту здорові. У Китаї, коли проходили контроль, кількох людей зняли з рейсу: ми їх не взяли, бо були підозри в лікарів про те, що вони мають підвищену температуру. За попередньою інформацією вже зараз ясно, що ці люди все-таки не заражені були, просто нездужали,

– розповідав раніше у "Борисполі" Аваков.

Цю ж інформацію підтвердили у МЗС України.

Чому Аваков поїхав у Нові Санжари? Бо ситуація там досить напружена. Місцеві мешканці протестують проти того, щоб у їхньому селищі поміщали на карантин українців, що прибули з Китаю. Люди бояться заразитися коронавірусом та побоюються дурної слави про Нові Санжари після такого сусідства.



Місцеві мешканці почали збиратися на протест ще ввечері середи, 19 лютого. Вони перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами. Втім, вранці 20 лютого на місце подій підтягнулася Нацгвардія, привезли у селище і військову техніку. Між правоохоронцями і людьми раз по разу спалахують сутички.