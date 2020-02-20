Аваков прибыл в Новые Санжары: фото

Все эвакуированные из китайского Уханя украинцы – здоровы, они уже прошли 10 дней инкубационного периода. Никаких симптомов болезни у них нет.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, он прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, куда должны привезти эвакуированных украинцев для прохождения карантина.

Важно: Ситуация в Новых Санжарах: все, что известно

Фото с министром распространил на своей фейсбук-странице председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Все украинцы на борту здоровы. В Китае, когда проходили контроль, нескольких человек сняли с рейса: мы их не взяли, потому что были подозрения у врачей о том, что они имеют повышенную температуру. По предварительной информации, уже сейчас ясно, что эти люди все-таки не были заражены, просто нездоровилось,

– рассказывал ранее в "Борисполе" Аваков.

Эту же информацию подтвердили в МИД Украины.

Почему Аваков приехал в Новые Санжары?

Потому что ситуация там достаточно напряженная. Местные жители протестуют против того, чтобы в их поселке помещали на карантин украинцев, прибывших из Китая. Люди боятся заразиться коронавирусом и опасаются дурной славы о Новых Санжарах после такого соседства.



Местные жители начали собираться на протест еще вечером среды, 19 февраля. Они перекрыли въезды в поселки собственными автомобилями, грузовиками и даже тракторами. Впрочем, утром 20 февраля на место событий подтянулась Нацгвардия, привезли в поселок и военную технику. Между правоохранителями и людьми раз за разом вспыхивают столкновения.