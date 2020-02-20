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      Аваков прибыл в Новые Санжары: фото

      - Читати новину українською
      Арсен Аваков / Getty images

      Все эвакуированные из китайского Уханя украинцы – здоровы, они уже прошли 10 дней инкубационного периода. Никаких симптомов болезни у них нет.

      Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, он прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, куда должны привезти эвакуированных украинцев для прохождения карантина.

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      Фото с министром распространил на своей фейсбук-странице председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

      Все украинцы на борту здоровы. В Китае, когда проходили контроль, нескольких человек сняли с рейса: мы их не взяли, потому что были подозрения у врачей о том, что они имеют повышенную температуру. По предварительной информации, уже сейчас ясно, что эти люди все-таки не были заражены, просто нездоровилось,
      – рассказывал ранее в "Борисполе" Аваков.

      Эту же информацию подтвердили в МИД Украины.

      Почему Аваков приехал в Новые Санжары?
      Потому что ситуация там достаточно напряженная. Местные жители протестуют против того, чтобы в их поселке помещали на карантин украинцев, прибывших из Китая. Люди боятся заразиться коронавирусом и опасаются дурной славы о Новых Санжарах после такого соседства.

      Местные жители начали собираться на протест еще вечером среды, 19 февраля. Они перекрыли въезды в поселки собственными автомобилями, грузовиками и даже тракторами. Впрочем, утром 20 февраля на место событий подтянулась Нацгвардия, привезли в поселок и военную технику. Между правоохранителями и людьми раз за разом вспыхивают столкновения.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Возвращение украинцев из Китая Коронавирус 2020 Арсен Аваков Новости Полтавы Министерство внутренних дел
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