В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины
На мосту через реку Ворскла в Новых Санжарах обострилось противостояние между правоохранителями и местными жителями. Автобус уже на месте своего назначения. Местные зажгли шины.
Семь автобусов, которые везут 45 украинцев, 27 иностранцев и 22 человека из персонала уже в Новых Санжарах
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Перед тем, как автобусы заехали на мост, полицейские начали окружать протестующих и куда-то перемещать их силой. Как сообщает местное издание Кolo.news, под звуки сирен наиболее активных противников полицейские задержали. Жители Новых Санжар кричат: "Ганьба!".
Столкновения в Новых Санжарах – смотрите фото
В полиции уже отреагировали на столкновения: призывают не препятствовать решению центральной власти.
На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с Законом Украины. Сейчас проводится большая профилактическая работа с гражданами.
Призываем их не нарушать общественную безопасность и не мешать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой Закона,
– отметил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
На мосту местные жители Новых Санжар зажгли шины
Позицию местных жителей поддержали в том числе и депутаты поселкового совета: они обратились к властям с просьбой не помещать эвакуированных украинцев в Новых Санжарах.
В Новые Санжары уже срочно вылетел Алексей Гончарук, чтобы создать оперативный штаб правительства.
Место столкновений в Новых Санжарах и расположение медицинского центра / скриншот с google.maps
Силовики в Новых Санжарах
Еще с самого утра четверга 20 февраля до Новых Санжар начали съезжаться полиция и Национальная гвардия Украины. Вместе с автобусами силовиков туда привезли и военную технику, в частности бронеавтомобили.
В полиции рассказали, что во время проведения акции протестующие заблокировали дорогу. Когда правоохранители пытались ее разблокировать, некоторые из протестующих сопротивлялись.
Чтобы прекратить правонарушения правоохранители провели беседы с наиболее агрессивно настроенными протестующими. Глава Нацполиции Полтавщины Иван Выговский призвал участников акции не нарушать закон.
Также в Новые Санжары прибыл глава МВД Арсен Аваков и трое депутатов от "Слуги народа": Константин Касай, Татьяна Цыба, Максим Перебейнис.
Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах
Кратко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
- На карантин уйдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин произошла еще и стычка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а утилизироваться.
- Медцентра обеспечена постоянная охрана.