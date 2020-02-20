В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины

На мосту через реку Ворскла в Новых Санжарах обострилось противостояние между правоохранителями и местными жителями. Автобус уже на месте своего назначения. Местные зажгли шины.

Семь автобусов, которые везут 45 украинцев, 27 иностранцев и 22 человека из персонала уже в Новых Санжарах

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Перед тем, как автобусы заехали на мост, полицейские начали окружать протестующих и куда-то перемещать их силой. Как сообщает местное издание Кolo.news, под звуки сирен наиболее активных противников полицейские задержали. Жители Новых Санжар кричат: "Ганьба!".

Столкновения в Новых Санжарах – смотрите фото

В полиции уже отреагировали на столкновения: призывают не препятствовать решению центральной власти.

На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с Законом Украины. Сейчас проводится большая профилактическая работа с гражданами.

Призываем их не нарушать общественную безопасность и не мешать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой Закона,

– отметил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

На мосту местные жители Новых Санжар зажгли шины

Позицию местных жителей поддержали в том числе и депутаты поселкового совета: они обратились к властям с просьбой не помещать эвакуированных украинцев в Новых Санжарах.

В Новые Санжары уже срочно вылетел Алексей Гончарук, чтобы создать оперативный штаб правительства.



Место столкновений в Новых Санжарах и расположение медицинского центра / скриншот с google.maps

Силовики в Новых Санжарах

Еще с самого утра четверга 20 февраля до Новых Санжар начали съезжаться полиция и Национальная гвардия Украины. Вместе с автобусами силовиков туда привезли и военную технику, в частности бронеавтомобили.

В полиции рассказали, что во время проведения акции протестующие заблокировали дорогу. Когда правоохранители пытались ее разблокировать, некоторые из протестующих сопротивлялись.

Чтобы прекратить правонарушения правоохранители провели беседы с наиболее агрессивно настроенными протестующими. Глава Нацполиции Полтавщины Иван Выговский призвал участников акции не нарушать закон.

Также в Новые Санжары прибыл глава МВД Арсен Аваков и трое депутатов от "Слуги народа": Константин Касай, Татьяна Цыба, Максим Перебейнис.

Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах

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