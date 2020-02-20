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      В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины

      - Читати новину українською
      В Новых Санжарах возобновились столкновения / скриншот с видео Радио Свобода

      На мосту через реку Ворскла в Новых Санжарах обострилось противостояние между правоохранителями и местными жителями. Автобус уже на месте своего назначения. Местные зажгли шины.

      Семь автобусов, которые везут 45 украинцев, 27 иностранцев и 22 человека из персонала уже в Новых Санжарах

      Смотрите: В Новых Санжарах начались столкновения между полицией и противниками эвакуации украинцев из Китая: видео

      Перед тем, как автобусы заехали на мост, полицейские начали окружать протестующих и куда-то перемещать их силой. Как сообщает местное издание Кolo.news, под звуки сирен наиболее активных противников полицейские задержали.  Жители Новых Санжар кричат: "Ганьба!".

      Столкновения в Новых Санжарах – смотрите фото

      В полиции уже отреагировали на столкновения: призывают не препятствовать решению центральной власти.

      На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с Законом Украины. Сейчас проводится большая профилактическая работа с гражданами.

      Призываем их не нарушать общественную безопасность и не мешать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой Закона,
      – отметил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

      На мосту местные жители Новых Санжар зажгли шины

       

      Позицию местных жителей поддержали в том числе и депутаты поселкового совета: они обратились к властям с просьбой не помещать эвакуированных украинцев в Новых Санжарах.

      В Новые Санжары уже срочно вылетел Алексей Гончарук, чтобы создать оперативный штаб правительства.


      Место столкновений в Новых Санжарах и расположение медицинского центра / скриншот с google.maps

      Силовики в Новых Санжарах

      Еще с самого утра четверга 20 февраля до Новых Санжар начали съезжаться полиция и Национальная гвардия Украины. Вместе с автобусами силовиков туда привезли и военную технику, в частности бронеавтомобили.

      В полиции рассказали, что во время проведения акции протестующие заблокировали дорогу. Когда правоохранители пытались ее разблокировать, некоторые из протестующих сопротивлялись.

      Чтобы прекратить правонарушения правоохранители провели беседы с наиболее агрессивно настроенными протестующими. Глава Нацполиции Полтавщины Иван Выговский призвал участников акции не нарушать закон.

      Также в Новые Санжары прибыл глава МВД Арсен Аваков и трое депутатов от "Слуги народа": Константин Касай, Татьяна Цыба, Максим Перебейнис.

      Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах

      Кратко об эвакуации людей из Уханя

      • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
      • На карантин уйдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей на самолете.
      • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин произошла еще и стычка с правоохранителями.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а утилизироваться.
      • Медцентра обеспечена постоянная охрана.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: столкновения Новости Полтавы Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Украины
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