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      Це абсолютний провал влади в комунікації, – експерт про паніку українців через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Протести в Нових Санжар / poltava.to

      До "Нових Санжар" вже приїхали сім автобусів з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханю. Однак зустріли їх місцеві мешнканці протестами та сутичками. Чому так сталось – читайте далі.

      Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу розповів, що українці до останнього моменту не знали, хто і куди летить та наголосив: "Це абсолютний провал влади в комунікації".

      На часі: Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари"

      "Літак з евакуйованими українцями кружляв над Харковом, повертався в Київ і летів ще кудись. Якби за декілька днів було зрозуміло, що вони летять туди, були розгорнуті мобільні інформаційні групи в цьому селищі і людям б пояснювали та давали пам'ятки, як себе поводити, що нічого страшного в цьому нема і летять здорові люди, які нікого не заразить, а в районних газетах  про це все розповіли, то можливо такого не було", – зазначив експерт. 

      Це стало несподіванкою для них, вони за добу дізнались, що туди їдуть здорові люди на карантин,
      – пояснив Тизенгаузен. 

      За його словами, олії у вогонь також підлив депутат Олександр Дубинський, сказавши, що в його округ ніхто не їде, і він його захистив від тієї зарази.

      "І ще чим більше силовиків прибуває зараз в цей регіон, то тим більший страх у людей. Вони думають, а навіщо сюди половину Нацгвардії привезли, чому тут БТР розташовані – через те, що привезли тих людей? Ці люди абсолютно не розуміють. І також є провокатори, які надсилають смс про те, що вже є п'ять випадків зараження в Україні, все це поєднується з нашим глобальним ментальним страхом, і люди абсолютно розгублені", – додав Тизенгаузен.

      Що відомо про евакуацію людей з Уханя: коротко

      • 20 лютого стало відомо, що евакуйовані українці з Уханя перебуватимуть на 14-денному карантині у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", що в Полтавській області. Відомо, що в жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
      • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
      • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться. Медцентру забезпечена постійна охорона.
      • Однак місцевих жителів рішення влади обурило, тому вони почали блокувати дороги, дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями.
      • Приблизно о 19:45 сім автобусів з евакуйованими з Китаю в'їхали на територію закладу. 

      Автобуси з евакуйованими прибули до "Нових Санжар": відео

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Полтави Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини України Сутички Китай
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