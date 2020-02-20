Це абсолютний провал влади в комунікації, – експерт про паніку українців через коронавірус

До "Нових Санжар" вже приїхали сім автобусів з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханю. Однак зустріли їх місцеві мешнканці протестами та сутичками. Чому так сталось – читайте далі.

Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу розповів, що українці до останнього моменту не знали, хто і куди летить та наголосив: "Це абсолютний провал влади в комунікації".

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"Літак з евакуйованими українцями кружляв над Харковом, повертався в Київ і летів ще кудись. Якби за декілька днів було зрозуміло, що вони летять туди, були розгорнуті мобільні інформаційні групи в цьому селищі і людям б пояснювали та давали пам'ятки, як себе поводити, що нічого страшного в цьому нема і летять здорові люди, які нікого не заразить, а в районних газетах про це все розповіли, то можливо такого не було", – зазначив експерт.

Це стало несподіванкою для них, вони за добу дізнались, що туди їдуть здорові люди на карантин,

– пояснив Тизенгаузен.

За його словами, олії у вогонь також підлив депутат Олександр Дубинський, сказавши, що в його округ ніхто не їде, і він його захистив від тієї зарази.

"І ще чим більше силовиків прибуває зараз в цей регіон, то тим більший страх у людей. Вони думають, а навіщо сюди половину Нацгвардії привезли, чому тут БТР розташовані – через те, що привезли тих людей? Ці люди абсолютно не розуміють. І також є провокатори, які надсилають смс про те, що вже є п'ять випадків зараження в Україні, все це поєднується з нашим глобальним ментальним страхом, і люди абсолютно розгублені", – додав Тизенгаузен.

Що відомо про евакуацію людей з Уханя: коротко

20 лютого стало відомо, що евакуйовані українці з Уханя перебуватимуть на 14-денному карантині у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", що в Полтавській області. Відомо, що в жодного евакуйованого немає симптомів застуди.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться. Медцентру забезпечена постійна охорона.

Однак місцевих жителів рішення влади обурило, тому вони почали блокувати дороги, дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями.

Приблизно о 19:45 сім автобусів з евакуйованими з Китаю в'їхали на територію закладу.

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