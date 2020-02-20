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      Это абсолютный провал власти в коммуникации, – эксперт о панике украинцев из-за коронавируса

      - Читати новину українською
      Протесты в Новых Санжарах / poltava.to

      В "Новые Санжары" уже приехали семь автобусов с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя. Однако встретили их местные жители протестами и беспорядками. Почему так произошло – читайте дальше.

      Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала рассказал, что украинцы до последнего момента не знали, кто и куда летит и отметил: "Это абсолютный провал власти в коммуникации".

      Актуально: Автобус с эвакуированными из Уханя прибыл в санаторий "Новые Санжары"

      "Самолет с эвакуированными украинцами кружил над Харьковом, возвращался в Киев и летел еще куда-то. Если бы за несколько дней было понятно, что они летят туда, были бы развернуты мобильные информационные группы в этом поселке и людям бы объясняли и давали информацию, как себя вести, что ничего страшного в этом нет и летят здоровые люди, которые никого не заразят, а в районных газетах об этом бы все рассказали, то возможно такого не было", – отметил эксперт.

      Это стало неожиданностью для них, они за сутки узнали, что туда едут здоровые люди на карантин,
      – пояснил Тизенгаузен.

      По его словам, масла в огонь также подлил депутат Александр Дубинский, сказав, что в его округ никто не едет, и он его защитил от той заразы.

      "И еще чем больше силовиков прибывает сейчас в этот регион, то тем больший страх у людей. Они думают, а зачем сюда половину Нацгвардии привезли, зачем здесь БТР расположены – из-за того, что привезли тех людей? Эти люди совершенно не понимают. И также есть провокаторы, которые присылают смс о том, что уже есть пять случаев заражения в Украине, все это сочетается с нашим глобальным ментальным страхом, и люди совершенно растеряны", – добавил Тизенгаузен.

      Что известно об эвакуации людей из Уханя: коротко

      • 20 февраля стало известно, что эвакуированные украинцы из Уханя будут находиться на 14-дневном карантине в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Известно, что ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться. Медцентру обеспечена постоянная охрана.
      • Однако местных жителей решение властей возмутило, поэтому начали блокировать дороги и дошло даже до столкновений с правоохранителями.
      • Примерно в 19:45 семь автобусов с эвакуированными из Китая въехали на территорию заведения.

      Автобусы с эвакуированными прибыли в "Новые Санжары": видео​

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Полтавы Возвращение украинцев из Китая Коронавирус 2020 Новости Украины столкновения Китай
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