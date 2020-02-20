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      Плакали, что умрут: как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя

      - Читати новину українською
      Стычки в Новых Санжарах / Screenshot

      Автобусы с эвакуированными украинцами из Уханья приехали в медцентр в Новых Санжарах. Местные жители не хотели впускать колонну из авто и начали поджигать дороги.

      Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент Анна Черненко.

      Важно: В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины

      По словам журналистки, местные жители были крайне агрессивны, а в результате столкновений два человека пострадали.

      Как это происходило? Знаете, это очень трудно описать. Это надо видеть. Местными были перекрыты все подъездные дороги. Сначала блокировали один проезд. Автобусы двинулись с другой стороны, и люди подожгли дорогу – набросали дров, хвороста. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь. На другой дороге был еще один пожар. Уровень агрессии очень большой,
      – отметила Черненко.

      Она добавила, что когда автобусы двинулись, в них полетели камни и плитка. Плитка в конечном итоге попала в одного из местных, мужчину забрала скорая. Еще одного правоохранителя избили, он с разбитым лицом также отправился в скорую.

      По словам корреспондентки, после ее прибытия в Новые Санжары, у нее была возможность пообщаться с жителями. От них она услышала три аргумента:

      1. Во-первых, им никто ничего достеменнно не объяснил.
      2. Они услышали от своих же соседей-работников медучреждения, что они не были в курсе, что к ним кого-то везут.
      3. К ним почти никто не выходил общаться и объяснять, что происходит.

      Эти и другие факторы обернулись конфликтами, агрессией, истериками людей, которые просто плакали, стоя под забором и входом в медцентр. Они плакали, что умрут, и умрут их дети. Их успокаивали чем могли,
      – пересказала журналистка.

      Она добавила, еще одна беда, на которую жалуются местные, – это то, что медцентр, по их мнению, не является закрытым и просто в нескольких десятках метров расположены жилые дома.

      Интересно: Это абсолютный провал власти в коммуникации, – эксперт о панике украинцев из-за коронавируса

      Правоохранители и ГСЧСники продолжают работу. Местные жители не расходятся, а наоборот подтягиваются – локальные конфликты продолжаются. Также на место происшествия прибыли председатель ГСЧС Николай Чечеткин и заместитель Авакова Сергей Яровой. Однако пока они не выходили к людям.

      Видео: автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары

      Коротко об эвакуации людей из Уханя

      • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
      • На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
      • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
      • Медцентру обеспечена постоянная охрана. 
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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: столкновения Возвращение украинцев из Китая Новости Полтавы Коронавирус 2020 Новости Украины
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