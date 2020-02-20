Плакали, что умрут: как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя

Автобусы с эвакуированными украинцами из Уханья приехали в медцентр в Новых Санжарах. Местные жители не хотели впускать колонну из авто и начали поджигать дороги.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент Анна Черненко.

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По словам журналистки, местные жители были крайне агрессивны, а в результате столкновений два человека пострадали.

Как это происходило? Знаете, это очень трудно описать. Это надо видеть. Местными были перекрыты все подъездные дороги. Сначала блокировали один проезд. Автобусы двинулись с другой стороны, и люди подожгли дорогу – набросали дров, хвороста. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь. На другой дороге был еще один пожар. Уровень агрессии очень большой,

– отметила Черненко.

Она добавила, что когда автобусы двинулись, в них полетели камни и плитка. Плитка в конечном итоге попала в одного из местных, мужчину забрала скорая. Еще одного правоохранителя избили, он с разбитым лицом также отправился в скорую.

По словам корреспондентки, после ее прибытия в Новые Санжары, у нее была возможность пообщаться с жителями. От них она услышала три аргумента:

Во-первых, им никто ничего достеменнно не объяснил. Они услышали от своих же соседей-работников медучреждения, что они не были в курсе, что к ним кого-то везут. К ним почти никто не выходил общаться и объяснять, что происходит.

Эти и другие факторы обернулись конфликтами, агрессией, истериками людей, которые просто плакали, стоя под забором и входом в медцентр. Они плакали, что умрут, и умрут их дети. Их успокаивали чем могли,

– пересказала журналистка.

Она добавила, еще одна беда, на которую жалуются местные, – это то, что медцентр, по их мнению, не является закрытым и просто в нескольких десятках метров расположены жилые дома.

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Правоохранители и ГСЧСники продолжают работу. Местные жители не расходятся, а наоборот подтягиваются – локальные конфликты продолжаются. Также на место происшествия прибыли председатель ГСЧС Николай Чечеткин и заместитель Авакова Сергей Яровой. Однако пока они не выходили к людям.

Видео: автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары

Коротко об эвакуации людей из Уханя