Плакали, что умрут: как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя
Автобусы с эвакуированными украинцами из Уханья приехали в медцентр в Новых Санжарах. Местные жители не хотели впускать колонну из авто и начали поджигать дороги.
Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент Анна Черненко.
Важно: В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины
По словам журналистки, местные жители были крайне агрессивны, а в результате столкновений два человека пострадали.
Как это происходило? Знаете, это очень трудно описать. Это надо видеть. Местными были перекрыты все подъездные дороги. Сначала блокировали один проезд. Автобусы двинулись с другой стороны, и люди подожгли дорогу – набросали дров, хвороста. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь. На другой дороге был еще один пожар. Уровень агрессии очень большой,
– отметила Черненко.
Она добавила, что когда автобусы двинулись, в них полетели камни и плитка. Плитка в конечном итоге попала в одного из местных, мужчину забрала скорая. Еще одного правоохранителя избили, он с разбитым лицом также отправился в скорую.
По словам корреспондентки, после ее прибытия в Новые Санжары, у нее была возможность пообщаться с жителями. От них она услышала три аргумента:
- Во-первых, им никто ничего достеменнно не объяснил.
- Они услышали от своих же соседей-работников медучреждения, что они не были в курсе, что к ним кого-то везут.
- К ним почти никто не выходил общаться и объяснять, что происходит.
Эти и другие факторы обернулись конфликтами, агрессией, истериками людей, которые просто плакали, стоя под забором и входом в медцентр. Они плакали, что умрут, и умрут их дети. Их успокаивали чем могли,
– пересказала журналистка.
Она добавила, еще одна беда, на которую жалуются местные, – это то, что медцентр, по их мнению, не является закрытым и просто в нескольких десятках метров расположены жилые дома.
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Правоохранители и ГСЧСники продолжают работу. Местные жители не расходятся, а наоборот подтягиваются – локальные конфликты продолжаются. Также на место происшествия прибыли председатель ГСЧС Николай Чечеткин и заместитель Авакова Сергей Яровой. Однако пока они не выходили к людям.
Видео: автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары
Коротко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
- На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.