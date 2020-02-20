Полиция открыла 2 уголовных дела из-за протестов в Новых Санжарах

Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары. Там протестующие не только препятствовали автобусам с эвакуированными из Китая украинцами, но и бросали камнями в полицейских и пытались наехать на силовиков автомобилем.

Нацполиция на своей официальной фейсбук-странице пишет, что во время протестов в Новых Санжарах правоохранители вынуждены были применить физическую силу в отношении агрессивных активистов, чтобы защитить граждан и прекратить массовые беспорядки. Полицейские действовали в рамках закона.

Важно: Автобус с эвакуированными из Уханя прибыл в санаторий "Новые Санжары": фото

Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей,

– отметили в полиции.

Из-за беспорядков в поселке полиция открыла два уголовных производства по факту "Массовые беспорядки" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Также в полиции добавили, что сейчас из-за столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.

К теме: Плакали, что умрут: как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя

Что известно о столкновениях в Новых Санжарах:

Жители поселка Новые Санжары вечером 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля в поселок съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.

Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов кононавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах находится 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей в самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео​