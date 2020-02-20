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      Полиция открыла 2 уголовных дела из-за протестов в Новых Санжарах

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      Полиция открыла 2 уголовных дела из-за протестов в Новых Санжарах / Фото Нацполиции

      Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары. Там протестующие не только препятствовали автобусам с эвакуированными из Китая украинцами, но и бросали камнями в полицейских и пытались наехать на силовиков автомобилем.

      Нацполиция на своей официальной фейсбук-странице пишет, что во время протестов в Новых Санжарах правоохранители вынуждены были применить физическую силу в отношении агрессивных активистов, чтобы защитить граждан и прекратить массовые беспорядки. Полицейские действовали в рамках закона.

      Важно: Автобус с эвакуированными из Уханя прибыл в санаторий "Новые Санжары": фото

      Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей,
      – отметили в полиции.

      Из-за беспорядков в поселке полиция открыла два уголовных производства по факту "Массовые беспорядки" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

      Также в полиции добавили, что сейчас из-за столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.

      К теме: Плакали, что умрут: как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя

      Что известно о столкновениях в Новых Санжарах:

      • Жители поселка Новые Санжары вечером 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
      • Утром 20 февраля в поселок съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
      • Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов кононавируса или иной простуды.
      • На карантине в Новых Санжарах находится 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей в самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

      Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео​

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус 2020 столкновения Возвращение украинцев из Китая Протесты Криминальные новости Полиция
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