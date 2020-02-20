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      Столкновения в Новых Санжарах: Аваков рассказал, как будут охранять учреждение с эвакуированными

      - Читати новину українською
      Медучреждение Нацгвардии в Новых Санжарах / facebook.com/BBCnewsUkrainian/

      Вокруг медицинского учреждения "Новые Санжары" на время пребывания там эвакуированных из Уханя будет стоять двойное кольцо охраны Нацгвардии и полиции.

      Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время общения с журналистами в Новых Санжарах. Министр убежден, что столкновения не возобновятся. Там находятся также глава правительства Алексей Гончарук и руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая.

      К теме: Полиция открыла 2 уголовных дела из-за протестов в Новых Санжарах

      По его словам, после того, как автобусы с людьми заехали на территорию медучреждения, столкновения не возобновятся. Минстр также уверен, что среди эвакуированных нет больных.

      Медики сделают свою работу, мы сделаем свою работу. А город пусть возвращается к привычной жизни. Я думаю, что среди этих людей вообще нет тех, кто заболели. Через 14 дней они поедут домой, а как им жить дальше после того, что они здесь увидели? Мне тяжело. Я думаю, как трудно им,
      сказал Аваков.

      В то же время, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что силовики будут работать круглосуточно в усиленном режиме. По его словам, полиция создала резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию.

      Столкновения в Новых Санжарах: основное

      • Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступили против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
      • Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Нацгвардия, которые доставили военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и устраивали серьезные стычки с правоохранителями. Полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и создать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. Местные жители начали бросать камни в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали им сердечка.
      • Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары. В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
      • Правоохранители задержали 24 человека: 17 утром и еще семерых вечером.
      • Самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного из эвакуированных нет никаких симптомов кононавируса или иной простуды.
      • На карантине в Новых Санжарах находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей в самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

      Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Возвращение украинцев из Китая Министерство внутренних дел Арсен Аваков Полиция Новости политики Коронавирус 2020 Нацгвардія
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