Столкновения в Новых Санжарах: Аваков рассказал, как будут охранять учреждение с эвакуированными

Вокруг медицинского учреждения "Новые Санжары" на время пребывания там эвакуированных из Уханя будет стоять двойное кольцо охраны Нацгвардии и полиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время общения с журналистами в Новых Санжарах. Министр убежден, что столкновения не возобновятся. Там находятся также глава правительства Алексей Гончарук и руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая.

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По его словам, после того, как автобусы с людьми заехали на территорию медучреждения, столкновения не возобновятся. Минстр также уверен, что среди эвакуированных нет больных.

Медики сделают свою работу, мы сделаем свою работу. А город пусть возвращается к привычной жизни. Я думаю, что среди этих людей вообще нет тех, кто заболели. Через 14 дней они поедут домой, а как им жить дальше после того, что они здесь увидели? Мне тяжело. Я думаю, как трудно им,

– сказал Аваков.

В то же время, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что силовики будут работать круглосуточно в усиленном режиме. По его словам, полиция создала резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступили против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Нацгвардия, которые доставили военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и устраивали серьезные стычки с правоохранителями. Полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и создать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. Местные жители начали бросать камни в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали им сердечка.

Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары. В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо . Им оказывают помощь медики.

. Им оказывают помощь медики. Правоохранители задержали 24 человека : 17 утром и еще семерых вечером.

: 17 утром и еще семерых вечером. Самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного из эвакуированных нет никаких симптомов кононавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей в самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео