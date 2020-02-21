Гончарук объяснил, почему место расположения эвакуированных из Китая держали в тайне

Правительство в процессе осуществления эвакуации украинцев из Китая стремилось избежать провокаций, ведь Украина – в состоянии войны. Поэтому внешние и внутренние враги могли использовать эту информацию, чтобы навредить. Так Гончарук объяснил, почему общество не уведомили ранее, где именно разместят на карантин эвакуированных из Уханя.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил 20 февраля на брифинге о состоянии дел в процессе эвакуации украинцев из Китая.

Обратите внимание: Новые Санжары: украинцы показали, в каких условиях будут жить в карантине – видео поражает

"В целях безопасности мы, конечно же, ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокации. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам", – отметил глава правительства.

Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И снаружи, и изнутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций,

– подчеркнул Гончарук.

"Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", – подытожил он.

К теме: Провал коммуникации и расшатывание "черными методами": почему в Новых Санжарах произошли столкновения

Возвращение украинцев из Уханя : что нужно знать

20 февраля самолет SkyUp прилетел из Китая и приземлился в Харькове.

Оттуда эвакуированных автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.

Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или даже простуды.

45 украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете, разместили на карантин.

Заметим, что без проблем в процессе эвакуации не обошлось:

Жители поселка Новые Санжары протестовали против заселения эвакуированных в местный медцентр.

В течение всего 20 февраля люди перекрывали дороги, жгли деревья и шины.

После столкновений с правоохранителями пострадали 10 человек, 24 человека задержаны.

Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.