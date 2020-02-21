Гончарук объяснил, почему место расположения эвакуированных из Китая держали в тайне
Правительство в процессе осуществления эвакуации украинцев из Китая стремилось избежать провокаций, ведь Украина – в состоянии войны. Поэтому внешние и внутренние враги могли использовать эту информацию, чтобы навредить. Так Гончарук объяснил, почему общество не уведомили ранее, где именно разместят на карантин эвакуированных из Уханя.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил 20 февраля на брифинге о состоянии дел в процессе эвакуации украинцев из Китая.
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"В целях безопасности мы, конечно же, ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокации. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам", – отметил глава правительства.
Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И снаружи, и изнутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций,
– подчеркнул Гончарук.
"Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", – подытожил он.
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Возвращение украинцев из Уханя: что нужно знать
- 20 февраля самолет SkyUp прилетел из Китая и приземлился в Харькове.
- Оттуда эвакуированных автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или даже простуды.
- 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете, разместили на карантин.
Заметим, что без проблем в процессе эвакуации не обошлось:
- Жители поселка Новые Санжары протестовали против заселения эвакуированных в местный медцентр.
- В течение всего 20 февраля люди перекрывали дороги, жгли деревья и шины.
- После столкновений с правоохранителями пострадали 10 человек, 24 человека задержаны.
- Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.
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