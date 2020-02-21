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      Гончарук объяснил, почему место расположения эвакуированных из Китая держали в тайне

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      Гончарук: правительство боялось провокаций / 24 канал, Эдуард Крыжанивский

      Правительство в процессе осуществления эвакуации украинцев из Китая стремилось избежать провокаций, ведь Украина – в состоянии войны. Поэтому внешние и внутренние враги могли использовать эту информацию, чтобы навредить. Так Гончарук объяснил, почему общество не уведомили ранее, где именно разместят на карантин эвакуированных из Уханя.

      Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил 20 февраля на брифинге о состоянии дел в процессе эвакуации украинцев из Китая.

      Обратите внимание: Новые Санжары: украинцы показали, в каких условиях будут жить в карантине – видео поражает

      "В целях безопасности мы, конечно же, ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокации. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам", – отметил глава правительства.

      Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И снаружи, и изнутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций,
      – подчеркнул Гончарук. 

      "Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", – подытожил он. 

      К теме: Провал коммуникации и расшатывание "черными методами": почему в Новых Санжарах произошли столкновения

      Возвращение украинцев из Уханя: что нужно знать

      • 20 февраля самолет SkyUp прилетел из Китая и приземлился в Харькове.
      • Оттуда эвакуированных автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или даже простуды. 
      • 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете, разместили на карантин. 

      Заметим, что без проблем в процессе эвакуации не обошлось: 

      • Жители поселка Новые Санжары протестовали против заселения эвакуированных в местный медцентр.
      • В течение всего 20 февраля люди перекрывали дороги, жгли деревья и шины. 
      • После столкновений с правоохранителями пострадали 10 человек, 24 человека задержаны. 
      • Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы. 

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      20 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Возвращение украинцев из Китая Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины
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