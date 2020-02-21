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      Гончарук пояснив, чому місце розташування евакуйованих із Китаю тримали в таємниці

      - Читать новость на русском
      Гончарук: уряд боявся провокацій / 24 канал, Едуард Крижанівський

      Уряд у процесі здійснення евакуації українців із Китаю прагнув уникнути провокацій, адже Україна – у стані війни. Тож зовнішні та внутрішні вороги могли використати цю інформацію, щоб завдати шкоди. Так Гончарук пояснив, чому суспільству не повідомили раніше, де саме розмістять на карантин евакуйованих з Уханя.

      Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук говорив 20 лютого на брифінгу про стан справ у процесі евакуації українців із Китаю.

      Зверніть увагу: Нові Санжари: українці показали, в яких умовах житимуть у карантині – відео вражає

      "З міркувань безпеки ми, звичайно ж, обмежили інформацію. Адже не хотіли, щоб виникали зайві провокації. Щоб цим міг скористатись хтось на шкоду нашим громадянам", – зазначив голова уряду.

      Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І ззовні, і з середини країни є багато сил, які хочуть зашкодити, використати цю складну операцію для провокацій,
      – наголосив Гончарук. 

      "Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення", – підсумував він. 

      До теми: Провал комунікації та розхитування "чорними методами": чому у Нових Санжарах відбулися сутички

      Повернення українців з Уханя: що треба знати

      • 20 лютого літак SkyUp прилетів із Китаю і приземлився у Харкові.
      • Звідти евакуйованих автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари" на Полтавщині.
      • У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи навіть застуди. 
      • 45 українців, 27 іноземців та персонал, який обслуговував людей на літаку, розмістили на карантин. 

      Зауважимо, що проблем у процесі евакуації уникнути не вдалося: 

      • Мешканці селища Нові Санжари протестували проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр.
      • Протягом усього 20 лютого люди перекривали дороги, палили дерева та шини. 
      • Після сутичок з правоохоронцями постраждали 10 людей, 24 людини затримали. 
      • Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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      Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя
      20 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Повернення українців з Китаю Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини України
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