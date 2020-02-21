Гончарук пояснив, чому місце розташування евакуйованих із Китаю тримали в таємниці
Уряд у процесі здійснення евакуації українців із Китаю прагнув уникнути провокацій, адже Україна – у стані війни. Тож зовнішні та внутрішні вороги могли використати цю інформацію, щоб завдати шкоди. Так Гончарук пояснив, чому суспільству не повідомили раніше, де саме розмістять на карантин евакуйованих з Уханя.
Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук говорив 20 лютого на брифінгу про стан справ у процесі евакуації українців із Китаю.
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"З міркувань безпеки ми, звичайно ж, обмежили інформацію. Адже не хотіли, щоб виникали зайві провокації. Щоб цим міг скористатись хтось на шкоду нашим громадянам", – зазначив голова уряду.
Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І ззовні, і з середини країни є багато сил, які хочуть зашкодити, використати цю складну операцію для провокацій,
– наголосив Гончарук.
"Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення", – підсумував він.
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Повернення українців з Уханя: що треба знати
- 20 лютого літак SkyUp прилетів із Китаю і приземлився у Харкові.
- Звідти евакуйованих автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари" на Полтавщині.
- У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи навіть застуди.
- 45 українців, 27 іноземців та персонал, який обслуговував людей на літаку, розмістили на карантин.
Зауважимо, що проблем у процесі евакуації уникнути не вдалося:
- Мешканці селища Нові Санжари протестували проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр.
- Протягом усього 20 лютого люди перекривали дороги, палили дерева та шини.
- Після сутичок з правоохоронцями постраждали 10 людей, 24 людини затримали.
- Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.
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