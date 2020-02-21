Гончарук пояснив, чому місце розташування евакуйованих із Китаю тримали в таємниці

Уряд у процесі здійснення евакуації українців із Китаю прагнув уникнути провокацій, адже Україна – у стані війни. Тож зовнішні та внутрішні вороги могли використати цю інформацію, щоб завдати шкоди. Так Гончарук пояснив, чому суспільству не повідомили раніше, де саме розмістять на карантин евакуйованих з Уханя.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук говорив 20 лютого на брифінгу про стан справ у процесі евакуації українців із Китаю.

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"З міркувань безпеки ми, звичайно ж, обмежили інформацію. Адже не хотіли, щоб виникали зайві провокації. Щоб цим міг скористатись хтось на шкоду нашим громадянам", – зазначив голова уряду.

Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І ззовні, і з середини країни є багато сил, які хочуть зашкодити, використати цю складну операцію для провокацій,

– наголосив Гончарук.

"Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення", – підсумував він.

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Повернення українців з Уханя: що треба знати

20 лютого літак SkyUp прилетів із Китаю і приземлився у Харкові.

Звідти евакуйованих автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари" на Полтавщині.

У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи навіть застуди.

коронавірусу чи навіть застуди. 45 українців, 27 іноземців та персонал, який обслуговував людей на літаку, розмістили на карантин.

Зауважимо, що проблем у процесі евакуації уникнути не вдалося:

Мешканці селища Нові Санжари протестували проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр.

Протягом усього 20 лютого люди перекривали дороги, палили дерева та шини.

Після сутичок з правоохоронцями постраждали 10 людей, 24 людини затримали.

Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

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