01:01
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО

      Провал комунікації та розхитування "чорними методами": чому у Нових Санжарах відбулися сутички

      Політична анатомія -

      Про евакуацію українців з центру епідемії коронавірусу Уханя та про реакцію місцевих мешканців у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих – у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі говорили журналістка Анна Черненко, нардепка від фракції "Слуга Народу" Тетяна Циба та експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

      "Їх ціллю було зародити страх"

      Місцеві жителі у Нових Санжарах бояться коронавірусу та не хочуть розміщувати у місцевому санаторії МВС евакуйованих людей з Китаю. Активісти перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами, а пізніше спалахнули сутички з силовиками. Для тих, хто намагається "чорними методами" розхитати історію з коронавірусом, – це величезна перемога. Таку думку в ефірі програми висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

      Важливо! Скалецька два тижні проведе в обсервації разом з евакуйованими українцями: деталі​

      ВІн пояснив, що тепер будь-яка людина, яка почне кашляти чи чхати буде підозрювати в себе коронавірус. Усе це завдяки правильній інформаційній подачі історії повернення здорових людей з Китаю до України.

      Цей страх буде тиснути на усіх. Їх ціллю було породити тваринний страх в голові кожного, хто почав чхати. Й вони своєї цілі досягнули,
      – заявив Борис Тизенгаузен.

      Політолог Тарас Семенюк продовжив, що в цій ситуації не подумали про тих, хто був в цьому автобусі та про їх відчуття. "Коли ти прилітаєш до своєї держави і тебе не сприймають. В тебе кидають каміння", – заявив Семенюк.

      "Це абсолютний провал влади в комунікації"

      Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен розповів, що українці до останнього моменту не знали, хто і куди летить та наголосив: "Це абсолютний провал влади в комунікації".

      "Літак з евакуйованими українцями кружляв над Харковом, повертався в Київ і летів ще кудись. Якби за декілька днів було зрозуміло, що вони летять туди, були розгорнуті мобільні інформаційні групи в цьому селищі і людям б пояснювали та давали пам'ятки, як себе поводити, що нічого страшного в цьому нема і летять здорові люди, які нікого не заразить, а в районних газетах про це все розповіли, то можливо такого не було", – зазначив експерт.

      Це стало несподіванкою для них, вони за добу дізнались, що туди їдуть здорові люди на карантин,
      – пояснив Тизенгаузен.

      За його словами, олії у вогонь також підлив депутат Олександр Дубинський, сказавши, що в його округ ніхто не їде, і він його захистив від тієї зарази.

      "І ще чим більше силовиків прибуває зараз в цей регіон, то тим більший страх у людей. Вони думають, а навіщо сюди половину Нацгвардії привезли, чому тут БТР розташовані – через те, що привезли тих людей? Ці люди абсолютно не розуміють. І також є провокатори, які надсилають смс про те, що вже є п'ять випадків зараження в Україні, все це поєднується з нашим глобальним ментальним страхом, і люди абсолютно розгублені", – додав Тизенгаузен.

      Відео: евакуйовані з Уханя приїхали в медцентр "Нові Санжари"

      "Закон про медіа проблеми не вирішує"

      З реакції людей помітно, що інформування суспільства було недостатнім. Про це заявила нардепка від фракції "Слуга Народу" Тетяна Циба.

      До теми! Сутички у Нових Санжарах: Аваков розповів, як охоронятимуть медзаклад з евакуйованими​

      За її словами, у людей прокинувся страх, бо вони реагують тільки на ті новини, які викликають емоцію, а не на цифри на факти. Вона вважає, що дезінформація загрожує Україні, тому уряд зобов'язаний придумати як з нею боротися.

      На жаль, закон про медіа в тому вигляді, в якому він зараз запропонований, її не вирішує. Тому проблема, яка виникла з коронавірусом ще раз підкреслює, що Україна зараз перебуває в стані інформаційної війни,
      – зазначила Тетяна Циба.

      Депутатка також додала, що Нацгвардійці забезпечуватимуть охорону санаторію, щоб запобігти розповсюдженню навіть думок про можливе інфікування українців. Зараз влада працює над тим, щоб не поширювати паніку і забезпечити захист евакуйованих українців.

      Що відомо про евакуацію людей з Уханя20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області. В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку. Персонал "Нових Санжар" вивезли, адже з евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку. У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки, навколо медцентру буде постійна охорона.

      коронавірус у цифрах кількість загиблих скільки одужали
      Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Як місцеві мешканці зустріли евакуйованих з Уханя

      За словами журналістки Анни Черненко, місцеві мешканці були вкрай агресивні, а внаслідок сутичок дві людини постраждали.

      Як це відбувалося? Знаєте, це дуже важко описати. Це треба бачити. Місцевими були перекриті всі під'їздні дороги. Спочатку блокували один проїзд. Автобуси рушили з іншого боку, і люди підпалили дорогу – накидали дров, хмизу. Пожежники досі намагаються загасити вогнище. На іншій дорозі була ще одна пожежа. Рівень агресії дуже великий,
      – зазначила Черненко.

      Вона додала, що коли автобуси рушили, в них полетіли каміння і плитка. Плитка врешті влучила в одного з місцевих, чоловіка забрала швидка. Ще одного правоохоронця побили, він з розбитим обличчям також відправився у швидку.

      За словами кореспондентки, після її прибуття у Нові Санжари, вона мала можливість поспілкуватися з жителями. Від них вона почули три аргументи:

      1. По-перше, їм ніхто нічого достеменнно не пояснив.
      2. Вони почули від своїх же сусідів-працівників медзакладу, що вони не були в курсі, що до них когось везуть.
      3. До них майже ніхто не виходив спілкуватися і пояснювати, що відбувається.

      "Ці та інші фактори обернулися конфліктами, агресією, істериками людей, які просто плакали, стоячи під тином і входом у медцентр. Вони плакали, що помруть, і помруть їхні діти. Їх заспокоювали чим могли", – переповіла журналістка.

      Відео: як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих

       

      Китайський коронавірус 2019-nCoV: симптоми
      20 лютого
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини України Новини Полтави Сутички Політична анатомія Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:01 Провал комунікації та розхитування "чорними методами": чому у Нових Санжарах відбулися сутички
      Артем Овдієнко
      20 лютого , 23:55 Евакуація з Уханя: як це робили у країнах світу
      Анатолій Максимов
      20 лютого , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      20 лютого , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      20 лютого , 23:40 Бунти через коронавірус: чому насправді панікують люди
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук