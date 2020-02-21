Провал комунікації та розхитування "чорними методами": чому у Нових Санжарах відбулися сутички
Про евакуацію українців з центру епідемії коронавірусу Уханя та про реакцію місцевих мешканців у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих – у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі говорили журналістка Анна Черненко, нардепка від фракції "Слуга Народу" Тетяна Циба та експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.
"Їх ціллю було зародити страх"
Місцеві жителі у Нових Санжарах бояться коронавірусу та не хочуть розміщувати у місцевому санаторії МВС евакуйованих людей з Китаю. Активісти перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами, а пізніше спалахнули сутички з силовиками. Для тих, хто намагається "чорними методами" розхитати історію з коронавірусом, – це величезна перемога. Таку думку в ефірі програми висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.
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ВІн пояснив, що тепер будь-яка людина, яка почне кашляти чи чхати буде підозрювати в себе коронавірус. Усе це завдяки правильній інформаційній подачі історії повернення здорових людей з Китаю до України.
Цей страх буде тиснути на усіх. Їх ціллю було породити тваринний страх в голові кожного, хто почав чхати. Й вони своєї цілі досягнули,
– заявив Борис Тизенгаузен.
Політолог Тарас Семенюк продовжив, що в цій ситуації не подумали про тих, хто був в цьому автобусі та про їх відчуття. "Коли ти прилітаєш до своєї держави і тебе не сприймають. В тебе кидають каміння", – заявив Семенюк.
"Це абсолютний провал влади в комунікації"
Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен розповів, що українці до останнього моменту не знали, хто і куди летить та наголосив: "Це абсолютний провал влади в комунікації".
"Літак з евакуйованими українцями кружляв над Харковом, повертався в Київ і летів ще кудись. Якби за декілька днів було зрозуміло, що вони летять туди, були розгорнуті мобільні інформаційні групи в цьому селищі і людям б пояснювали та давали пам'ятки, як себе поводити, що нічого страшного в цьому нема і летять здорові люди, які нікого не заразить, а в районних газетах про це все розповіли, то можливо такого не було", – зазначив експерт.
Це стало несподіванкою для них, вони за добу дізнались, що туди їдуть здорові люди на карантин,
– пояснив Тизенгаузен.
За його словами, олії у вогонь також підлив депутат Олександр Дубинський, сказавши, що в його округ ніхто не їде, і він його захистив від тієї зарази.
"І ще чим більше силовиків прибуває зараз в цей регіон, то тим більший страх у людей. Вони думають, а навіщо сюди половину Нацгвардії привезли, чому тут БТР розташовані – через те, що привезли тих людей? Ці люди абсолютно не розуміють. І також є провокатори, які надсилають смс про те, що вже є п'ять випадків зараження в Україні, все це поєднується з нашим глобальним ментальним страхом, і люди абсолютно розгублені", – додав Тизенгаузен.
Відео: евакуйовані з Уханя приїхали в медцентр "Нові Санжари"
"Закон про медіа проблеми не вирішує"
З реакції людей помітно, що інформування суспільства було недостатнім. Про це заявила нардепка від фракції "Слуга Народу" Тетяна Циба.
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За її словами, у людей прокинувся страх, бо вони реагують тільки на ті новини, які викликають емоцію, а не на цифри на факти. Вона вважає, що дезінформація загрожує Україні, тому уряд зобов'язаний придумати як з нею боротися.
На жаль, закон про медіа в тому вигляді, в якому він зараз запропонований, її не вирішує. Тому проблема, яка виникла з коронавірусом ще раз підкреслює, що Україна зараз перебуває в стані інформаційної війни,
– зазначила Тетяна Циба.
Депутатка також додала, що Нацгвардійці забезпечуватимуть охорону санаторію, щоб запобігти розповсюдженню навіть думок про можливе інфікування українців. Зараз влада працює над тим, щоб не поширювати паніку і забезпечити захист евакуйованих українців.
Що відомо про евакуацію людей з Уханя20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області. В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку. Персонал "Нових Санжар" вивезли, адже з евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку. У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки, навколо медцентру буде постійна охорона.
Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
Як місцеві мешканці зустріли евакуйованих з Уханя
За словами журналістки Анни Черненко, місцеві мешканці були вкрай агресивні, а внаслідок сутичок дві людини постраждали.
Як це відбувалося? Знаєте, це дуже важко описати. Це треба бачити. Місцевими були перекриті всі під'їздні дороги. Спочатку блокували один проїзд. Автобуси рушили з іншого боку, і люди підпалили дорогу – накидали дров, хмизу. Пожежники досі намагаються загасити вогнище. На іншій дорозі була ще одна пожежа. Рівень агресії дуже великий,
– зазначила Черненко.
Вона додала, що коли автобуси рушили, в них полетіли каміння і плитка. Плитка врешті влучила в одного з місцевих, чоловіка забрала швидка. Ще одного правоохоронця побили, він з розбитим обличчям також відправився у швидку.
За словами кореспондентки, після її прибуття у Нові Санжари, вона мала можливість поспілкуватися з жителями. Від них вона почули три аргументи:
- По-перше, їм ніхто нічого достеменнно не пояснив.
- Вони почули від своїх же сусідів-працівників медзакладу, що вони не були в курсі, що до них когось везуть.
- До них майже ніхто не виходив спілкуватися і пояснювати, що відбувається.
"Ці та інші фактори обернулися конфліктами, агресією, істериками людей, які просто плакали, стоячи під тином і входом у медцентр. Вони плакали, що помруть, і помруть їхні діти. Їх заспокоювали чим могли", – переповіла журналістка.
Відео: як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих