Провал комунікації та розхитування "чорними методами": чому у Нових Санжарах відбулися сутички

Важливо! Скалецька два тижні проведе в обсервації разом з евакуйованими українцями: деталі​

ВІн пояснив, що тепер будь-яка людина, яка почне кашляти чи чхати буде підозрювати в себе коронавірус. Усе це завдяки правильній інформаційній подачі історії повернення здорових людей з Китаю до України.

Цей страх буде тиснути на усіх. Їх ціллю було породити тваринний страх в голові кожного, хто почав чхати. Й вони своєї цілі досягнули,

– заявив Борис Тизенгаузен.

Політолог Тарас Семенюк продовжив, що в цій ситуації не подумали про тих, хто був в цьому автобусі та про їх відчуття. "Коли ти прилітаєш до своєї держави і тебе не сприймають. В тебе кидають каміння", – заявив Семенюк.

Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен розповів, що українці до останнього моменту не знали, хто і куди летить та наголосив: "Це абсолютний провал влади в комунікації".

"Літак з евакуйованими українцями кружляв над Харковом, повертався в Київ і летів ще кудись. Якби за декілька днів було зрозуміло, що вони летять туди, були розгорнуті мобільні інформаційні групи в цьому селищі і людям б пояснювали та давали пам'ятки, як себе поводити, що нічого страшного в цьому нема і летять здорові люди, які нікого не заразить, а в районних газетах про це все розповіли, то можливо такого не було", – зазначив експерт.

Це стало несподіванкою для них, вони за добу дізнались, що туди їдуть здорові люди на карантин,

– пояснив Тизенгаузен.

За його словами, олії у вогонь також підлив депутат Олександр Дубинський, сказавши, що в його округ ніхто не їде, і він його захистив від тієї зарази.

"І ще чим більше силовиків прибуває зараз в цей регіон, то тим більший страх у людей. Вони думають, а навіщо сюди половину Нацгвардії привезли, чому тут БТР розташовані – через те, що привезли тих людей? Ці люди абсолютно не розуміють. І також є провокатори, які надсилають смс про те, що вже є п'ять випадків зараження в Україні, все це поєднується з нашим глобальним ментальним страхом, і люди абсолютно розгублені", – додав Тизенгаузен.

Відео: евакуйовані з Уханя приїхали в медцентр "Нові Санжари"

"Закон про медіа проблеми не вирішує"

З реакції людей помітно, що інформування суспільства було недостатнім. Про це заявила нардепка від фракції "Слуга Народу" Тетяна Циба.