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      Їх ціллю було зародити страх: експерт про сутички у Нових Санжарах

      - Читать новость на русском
      Нові Санжари / https://poltava.to/

      Місцеві жителі у Нових Санжарах бояться коронавірусу та не хочуть розміщувати у місцевому санаторії МВС евакуйованих людей з Китаю. Активісти перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами, а пізніше спалахнули сутички з силовиками.

      Для тих, хто намагається "чорними методами" розхитати історію з коронавірусом, – це величезна перемога. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

      Важливо! Це абсолютний провал влади в комунікації, – експерт про паніку українців через коронавірус

      ВІн пояснив, що тепер будь-яка людина, яка почне кашляти чи чхати буде підозрювати в себе коронавірус. Усе це завдяки правильній інформаційній подачі історії повернення здорових людей з Китаю до України.

      Цей страх буде тиснути на усіх. Їх ціллю було породити тваринний страх в голові кожного, хто почав чхати. Й вони своєї цілі досягнули,
      – заявив Борис Тизенгаузен.

      Політолог Тарас Семенюк продовжив, що в цій ситуації не подумали про тих, хто був в цьому автобусі та про їх відчуття. "Коли ти прилітаєш до своєї держави і тебе не сприймають. В тебе кидають каміння", – заявив Семенюк.

      Коротко про евакуацію людей з Уханя

      • 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
      • В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
      • На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
      • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
      • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
      • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
      • Медцентру забезпечена постійна охорона.

      евакуація українців
      Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео: українців евакуювали з Китаю – все, що відомо

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Протести Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини України Новини Полтави
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