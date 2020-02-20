Їх ціллю було зародити страх: експерт про сутички у Нових Санжарах

Місцеві жителі у Нових Санжарах бояться коронавірусу та не хочуть розміщувати у місцевому санаторії МВС евакуйованих людей з Китаю. Активісти перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами, а пізніше спалахнули сутички з силовиками.

Для тих, хто намагається "чорними методами" розхитати історію з коронавірусом, – це величезна перемога. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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ВІн пояснив, що тепер будь-яка людина, яка почне кашляти чи чхати буде підозрювати в себе коронавірус. Усе це завдяки правильній інформаційній подачі історії повернення здорових людей з Китаю до України.

Цей страх буде тиснути на усіх. Їх ціллю було породити тваринний страх в голові кожного, хто почав чхати. Й вони своєї цілі досягнули,

– заявив Борис Тизенгаузен.

Політолог Тарас Семенюк продовжив, що в цій ситуації не подумали про тих, хто був в цьому автобусі та про їх відчуття. "Коли ти прилітаєш до своєї держави і тебе не сприймають. В тебе кидають каміння", – заявив Семенюк.

Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



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