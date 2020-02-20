Их целью было зародить страх: эксперт о драке в Новых Санжарах

Местные жители в Новых Санжарах боятся коронавируса и не хотят размещать в местном санатории МВД эвакуированных людей из Китая. Активисты перекрыли въезды в поселок собственными автомобилями, грузовиками и даже тракторами, а позже вспыхнули столкновения с силовиками.

Для тех, кто пытается "черными методами" расшатать историю с коронавирусом, – это огромная победа. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

Важно! Это абсолютный провал власти в коммуникации, – эксперт о панике украинцев из-за коронавируса

Эксперт пояснил, что теперь любой человек, который начнет кашлять или чихать будет подозревать у себя коронавирус. Все это благодаря правильной информационной подаче истории возвращения здоровых людей из Китая в Украину.

Этот страх будет давить на всех. Их целью было породить животный страх в голове каждого, кто начал чихать. И они своей цели достигли,

– заявил Борис Тизенгаузен.

Политолог Тарас Семенюк продолжил, что в этой ситуации не подумали о тех, кто был в этом автобусе и об их ощущениях. "Когда ты прилетаешь в свое государство и тебя не воспринимают. У тебя бросают камни", – заявил Семенюк.

Коротко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.

На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.



Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

Смотрите видео: украинцев эвакуировали из Китая – все, что известно