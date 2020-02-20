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      Их целью было зародить страх: эксперт о драке в Новых Санжарах

      - Читати новину українською
      Новые Санжары / https://poltava.to/

      Местные жители в Новых Санжарах боятся коронавируса и не хотят размещать в местном санатории МВД эвакуированных людей из Китая. Активисты перекрыли въезды в поселок собственными автомобилями, грузовиками и даже тракторами, а позже вспыхнули столкновения с силовиками.

      Для тех, кто пытается "черными методами" расшатать историю с коронавирусом, – это огромная победа. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

      Важно! Это абсолютный провал власти в коммуникации, – эксперт о панике украинцев из-за коронавируса

      Эксперт пояснил, что теперь любой человек, который начнет кашлять или чихать будет подозревать у себя коронавирус. Все это благодаря правильной информационной подаче истории возвращения здоровых людей из Китая в Украину.

      Этот страх будет давить на всех. Их целью было породить животный страх в голове каждого, кто начал чихать. И они своей цели достигли,
      – заявил Борис Тизенгаузен.

      Политолог Тарас Семенюк продолжил, что в этой ситуации не подумали о тех, кто был в этом автобусе и об их ощущениях. "Когда ты прилетаешь в свое государство и тебя не воспринимают. У тебя бросают камни", – заявил Семенюк.

      Коротко об эвакуации людей из Уханя

      • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
      • На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
      • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
      • Медцентру обеспечена постоянная охрана.

      евакуація українців
      Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео: украинцев эвакуировали из Китая – все, что известно

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Протесты Возвращение украинцев из Китая Коронавирус 2020 Новости Украины Новости Полтавы
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