Провал коммуникации и расшатывание "черными методами": почему в Новых Санжарах произошли стычки
Об эвакуации украинцев из центра эпидемии коронавируса Уханя и о реакции местных жителей в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили журналистка Анна Черненко, нардеп от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба и эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.
"Их целью было зародить страх"
Местные жители в Новых Санжарах боятся коронавируса и не хотят размещать в местном санатории МВД эвакуированных людей из Китая. Активисты перекрыли въезды в поселок собственными автомобилями, грузовиками и даже тракторами, а позже вспыхнули столкновения с силовиками. Для тех, кто пытается "черными методами" расшатать историю с коронавирусом, – это огромная победа. Такое мнение в эфире программы высказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.
Важно! Скалецкая две недели проведет в обсервации вместе с эвакуированными украинцами: детали
Он объяснил, что теперь любой человек, который начнет кашлять или чихать, будет подозревать в себя коронавирус. Все это благодаря "правильной" информационной подачи истории возвращения здоровых людей из Китая в Украину.
Этот страх будет давить на всех. Их целью было породить животный страх в голове каждого, кто начал чихать. И они своей цели достигли,
– заявил Борис Тизенгаузен.
Политолог Тарас Семенюк продолжил, что в этой ситуации не подумали о тех, кто был в этом автобусе и об их чувствах. "Когда ты прилетаешь в свою страну и тебя не принимают. В тебя бросают камни", – заявил Семенюк.
"Это абсолютный провал власти в коммуникации"
Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен рассказал, что украинцы до последнего момента не знали, кто и куда летит и отметил: "Это абсолютный провал власти в коммуникации".
"Самолет с эвакуированными украинцами кружил над Харьковом, возвращался в Киев и летел еще куда-то. Если бы за несколько дней до было понятно, что они летят туда, были бы развернуты мобильные информационные группы в этом поселке и людям бы объясняли и давали инструкции, как себя вести , что ничего страшного в этом нет и летят здоровые люди, которые никого не заразят, а в районных газетах об этом все рассказали, то возможно такого не было", – отметил эксперт.
Это стало неожиданностью для них, они за сутки узнали, что туда едут здоровые люди на карантин,
– объяснил Тизенгаузен.
По его словам, масла в огонь также подлил депутат Александр Дубинский, сказав, что в его округ никто не едет, и он его защитил от той заразы.
"И еще, чем больше силовиков прибывает сейчас в этот регион – тем больший страх у людей. Они думают, а зачем сюда половину Нацгвардии привезли, зачем здесь БТР расположены – из-за того, что привезли тех людей? Эти люди совершенно не понимают. И также есть провокаторы, которые присылают смс о том, что уже есть пять случаев заражения в Украине, все это смешивается с нашим глобальным ментальным страхом, и люди совершенно растеряны", – добавил Тизенгаузен.
Видео: эвакуированы из Уханя приехали в медцентр "Новые Санжары"
"Закон о СМИ проблемы не решает"
Из реакции людей заметно, что информирование общества было недостаточным. Об этом заявила нардеп от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба.
К теме! Столкновения в Новых Санжарах: Аваков рассказал, как будут охранять медучреждение с эвакуированными
По ее словам, у людей проснулся страх, потому что они реагируют только на те новости, которые вызывают эмоцию, а не на цифры на факты. Она считает, что дезинформация угрожает Украине, поэтому правительство обязано придумать как с ней бороться.
К сожалению, закон о СМИ в том виде, в котором он сейчас предложен, ее не решает. Поэтому проблема, которая возникла с коронавирусом еще раз подчеркивает, что Украина сейчас находится в состоянии информационной войны,
– отметила Татьяна Цыба.
Депутат также добавила, что Нацгвардейцы будут обеспечивать охрану санатория, чтобы предотвратить распространение даже мыслей о возможном инфицировании украинцев. Сейчас власть работает над тем, чтобы не распространять панику и обеспечить защиту эвакуированных украинцев.
Что известно об эвакуации людей из Уханя
20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", в Полтавской области. Ни у одного эвакуированного нет каких-либо симптомов простуды. На карантин пойдут не только эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей в самолете. Персонал "Новых Санжар" вывезли, с эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете. В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности, вокруг медцентра будет постоянная охрана.
Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала
Как местные жители встретили эвакуированных из Уханя
По словам журналистки Анны Черненко, местные жители были крайне агрессивны, а в результате столкновений два человека пострадали.
Как это происходило? Знаете, это очень трудно описать. Это надо видеть. Местными были перекрыты все подъездные дороги. Сначала блокировали один проезд. Автобусы двинулись с другой стороны, и люди подожгли дорогу – набросали дров, хвороста. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь. На другой дороге был еще один пожар. Уровень агрессии очень большой,
– отметила Черненко.
Она добавила, что когда автобусы двинулись, в них полетели камни и плитка. Плитка в конце концов попала в одного из местных, мужчину забрала скорая. Еще одного правоохранителя избили, он с разбитым лицом также отправился в "скорую".
По словам корреспондента, после ее прибытия в Новые Санжары, у не была возможность пообщаться с жителями. От них она услышали три аргумента:
- Во-первых, им никто ничего достеменнно не объяснил.
- Они услышали от своих же соседей-работников медучреждения, что они не были в курсе, что к ним кого-то везут.
- К ним почти никто не выходил общаться и объяснять, что происходит.
"Эти и другие факторы обернулись конфликтами, агрессией, истериками людей, которые просто плакали, стоя под забором и входом в медцентр. Они плакали, что умрут, и умрут их дети. Их успокаивали как могли", – пересказала журналистка.
Видео: эвакуированные из Уханя приехали в медцентр "Новые Санжары"
л