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      Закон о медиа проблемы не решает, – депутат прокомментировала панику в Новых Санжарах

      - Читати новину українською

      По словам народного депутата, эвакуированные украинцы из Китая уже прибыли в санаторий. В Новых Санжарах будет создан оперативный штаб для того, чтобы информировать людей, которые сейчас находятся в эпицентре паники. По реакции людей заметно, что информирование общества было недостаточным.

      Об этом в эфире программы "Политанатомия" рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба.

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      По ее словам, в людях проснулся страх, потому что они реагируют только на те новости, которые вызывают эмоцию, а не на цифры и на факты. Она считает, что дезинформация угрожает Украине, поэтому правительство обязано придумать как с ней бороться.

      К сожалению, закон о СМИ в том виде, в котором он сейчас предложен, ее не решает. Поэтому проблема, которая возникла по коронавирусу еще раз подчеркивает, что Украина сейчас находится в состоянии информационной войны,
      – отметила Татьяна Цыба.

      Депутат также добавила, что Нацгвардейцы будут обеспечивать охрану санатория, чтобы предотвратить распространение даже мыслей о возможном инфицировании украинцев. Сейчас власть работает над тем, чтобы не распространять панику и обеспечить защиту эвакуированных украинцев.

      Что известно об эвакуации украинцев из Уханя:

      • Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где дозаправился и прошел дезинфекцию. Всего на борту было 45 украинцев и 27 иностранцев.
      • После этого самолет прибыл в Харьков.
      • Из Харькова эвакуированных спецтранспортом в сопровождении и под охраной полиции доставили в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.
      • В Новых Санжарах они будут находиться 14 дней под строгим режимом санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
      • Отметим, что из Уханя забрали только здоровых украинцев.
      • Медцентр будет находиться под постоянной охраной, в помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

      Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 столкновения Новости Полтавы Возвращение украинцев из Китая Слуга народа
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