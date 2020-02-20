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      Закон про медіа проблеми не вирішує, – депутатка прокоментувала паніку в Нових Санжарах

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      За словами народної депутатки, евакуйовані українці з Китаю вже прибули в санаторій. У Нових Санжарах буде створений оперативний штаб для того, щоб інформувати людей, які зараз перебувають в епіцентрі паніки. З реакції людей помітно, що інформування суспільства було недостатнім.

      Про це в ефірі програми "Політанатомія" розповіла нардепка від фракції "Слуга Народу" Тетяна Циба.

      До теми! Плакали, що помруть: як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих з Уханю

      За її словами, у людей прокинувся страх, бо вони реагують тільки на ті новини, які викликають емоцію, а не на цифри на факти. Вона вважає, що дезінформація загрожує Україні, тому уряд зобов'язаний придумати як з нею боротися.

      На жаль, закон про медіа в тому вигляді, в якому він зараз запропонований, її не вирішує. Тому проблема, яка виникла з коронавірусом ще раз підкреслює, що Україна зараз перебуває в стані інформаційної війни,
      – зазначила Тетяна Циба.

      Депутатка також додала, що Нацгвардійці забезпечуватимуть охорону санаторію, щоб запобігти розповсюдженню навіть думок про можливе інфікування українців. Зараз влада працює над тим, щоб не поширювати паніку і забезпечити захист евакуйованих українців.

      Що відомо про евакуацію українців з Уханя:

      • Літак з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де дозаправився та пройшов дезінфекцію. Всього на борту було 45 українців та 27 іноземців.
      • Після цього літак прибув до Харкова.
      • З Харкова евакуйованих спецтранспортом у супроводі та під охороною поліції доправили до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.
      • У Нових Санжарах вони перебуватимуть 14 днів з суворим режимом санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.
      • Зазначимо, що з Уханя забрали лише здорових українців.
      • Медцентр перебуватиме під постійною охороною, у приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

      Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах:

       

      Що таке коронавірус та чи загрожує він людству
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Повернення українців з Китаю Сутички Коронавірус 2020 Новини України Слуга народу Новини Полтави
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