Закон про медіа проблеми не вирішує, – депутатка прокоментувала паніку в Нових Санжарах

За словами народної депутатки, евакуйовані українці з Китаю вже прибули в санаторій. У Нових Санжарах буде створений оперативний штаб для того, щоб інформувати людей, які зараз перебувають в епіцентрі паніки. З реакції людей помітно, що інформування суспільства було недостатнім.

Про це в ефірі програми "Політанатомія" розповіла нардепка від фракції "Слуга Народу" Тетяна Циба.

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За її словами, у людей прокинувся страх, бо вони реагують тільки на ті новини, які викликають емоцію, а не на цифри на факти. Вона вважає, що дезінформація загрожує Україні, тому уряд зобов'язаний придумати як з нею боротися.

На жаль, закон про медіа в тому вигляді, в якому він зараз запропонований, її не вирішує. Тому проблема, яка виникла з коронавірусом ще раз підкреслює, що Україна зараз перебуває в стані інформаційної війни,

– зазначила Тетяна Циба.

Депутатка також додала, що Нацгвардійці забезпечуватимуть охорону санаторію, щоб запобігти розповсюдженню навіть думок про можливе інфікування українців. Зараз влада працює над тим, щоб не поширювати паніку і забезпечити захист евакуйованих українців.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя:

Літак з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де дозаправився та пройшов дезінфекцію. Всього на борту було 45 українців та 27 іноземців.

Після цього літак прибув до Харкова.

З Харкова евакуйованих спецтранспортом у супроводі та під охороною поліції доправили до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.

У Нових Санжарах вони перебуватимуть 14 днів з суворим режимом санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.

Зазначимо, що з Уханя забрали лише здорових українців.

Медцентр перебуватиме під постійною охороною, у приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах: