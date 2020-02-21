Протести в Нових Санжарах: Аваков припустив, що за цим можуть стояти політики і бізнес

Глава МВС Арсен Аваков натякнув, що знає, хто може стояти за протестом місцевих жителів у Нових Санжарах у зв'язку з прибуттям туди евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

Так, Аваков виступив 20 лютого в ефірі програми "Право на владу". На запитання, чи не "стирчать вуха політиків" у протестах проти розміщення евакуйованих, міністр відповів: "Деякі "вуха" ми теж побачили і я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці "вуха" і політичної, і бізнесової властивості".

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Аваков також вважає, що вранці 21 лютого учасники протестів у Нових Санжарах "подивляться на факти з іншого боку".

А багато хто, вибачте за дурість, проспляться і подивляться на ці речі з іншого боку,

– заявив міністр.

Тим часом прем’єр Олексій Гончарук пояснив виникнення протистояння недостатньою комунікацією влади з людьми. Глава уряду запевнив, що надалі буде щоденне інформування людей про стан евакуйованих українців і ситуації в цілому.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя

20 лютого літак зі здоровими евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку та пройшов дезінфекцію. Згодом літак приземлився в Харкові, звідки евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".

евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку та пройшов дезінфекцію. Згодом літак приземлився в Харкові, звідки евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари". У медцентрі всі евакуйовані проведуть 2 тижні на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не хворий на коронавірус. Разом з евакуйованими з Уханя 2 тижні на обсервації проведе і голова МОЗ Зоряна Скалецька. Вона керуватиме міністерством по скайпу.



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Що відомо про протести в Нових Санжарах

Дізнавшись, що евакуйованих з Уханя везуть саме в Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого почали влаштовувати масові протести.

20 лютого на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Надвечір силовики відтіснили людей, щоб зробити коридор для автобусів з евакуйованими. Зрештою всі 7 автобусів заїхали до медцентру.

При цьому місцеві кидали камінням в автобус з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень.

Постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Навколо медзакладу на час перебування там евакуйованих стоятиме подвійне кільце охорони Нацгвардії та поліції.

Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах:



Що відомо про коронавірус: факти у цифрах / Інфографіка 24 каналу