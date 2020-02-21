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      Протести в Нових Санжарах: Аваков припустив, що за цим можуть стояти політики і бізнес

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      Протести в Нових Санжарах: Аваков припустив, що за цим можуть стояти політики і бізнес / Getty Images

      Глава МВС Арсен Аваков натякнув, що знає, хто може стояти за протестом місцевих жителів у Нових Санжарах у зв'язку з прибуттям туди евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

      Так, Аваков виступив 20 лютого в ефірі програми "Право на владу". На запитання, чи не "стирчать вуха політиків" у протестах проти розміщення евакуйованих, міністр відповів: "Деякі "вуха" ми теж побачили і я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці "вуха" і політичної, і бізнесової властивості".

      Читайте також: Протести у Нових Санжарах: затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі

      Аваков також вважає, що вранці 21 лютого учасники протестів у Нових Санжарах "подивляться на факти з іншого боку".

      А багато хто, вибачте за дурість, проспляться і подивляться на ці речі з іншого боку,
      – заявив міністр.

      Тим часом прем’єр Олексій Гончарук пояснив виникнення протистояння недостатньою комунікацією влади з людьми. Глава уряду запевнив, що надалі буде щоденне інформування людей про стан евакуйованих українців і ситуації в цілому.

      Що відомо про евакуацію українців з Уханя

      • 20 лютого літак зі здоровими евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку та пройшов дезінфекцію. Згодом літак приземлився в Харкові, звідки евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
      • У медцентрі всі евакуйовані проведуть 2 тижні на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не хворий на коронавірус.

      До теми: Гончарук пояснив, чому місце розташування евакуйованих із Китаю тримали в таємниці

      Що відомо про протести в Нових Санжарах

      • Дізнавшись, що евакуйованих з Уханя везуть саме в Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого почали влаштовувати масові протести.
      • 20 лютого на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
      • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
      • Надвечір силовики відтіснили людей, щоб зробити коридор для автобусів з евакуйованими. Зрештою всі 7 автобусів заїхали до медцентру.
      • При цьому місцеві кидали камінням в автобус з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень.
      • Постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Навколо медзакладу на час перебування там евакуйованих стоятиме подвійне кільце охорони Нацгвардії та поліції.

      Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах:

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      Що відомо про коронавірус: факти у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Поліція Бізнес Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус 2020 Сутички Протести Новини Полтави Повернення українців з Китаю Новини України Новини політики
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